El eclipse de Castelló en cifras: más de 80.000 asistentes, 97% de ocupación hotelera y 197.380 kilos de residuos

El eclipse en Castelló deja datos de impacto en la capital de la Plana que reunió, principalmente en la costa, a más de 80.000 vecinos y visitantes que no se quisieron perder este fenómeno astronómico histórico. Según el balance del Ayuntamiento capitalino, "en este día histórico" como lo ha calificado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, fueron 3.542 personas, de las que el 57% procedía de fuera de la provincia de Castellón, las que se acercaron a los seis puntos informativos habilitados y repartidos a lo largo de toda la costa. La dimensión internacional quedó especialmente reflejada en que una de cada seis personas contabilizadas procedía de otros países donde, en primer lugar, predominó Francia, con un 3,6% del total de visitantes, seguido de Italia, Reino Unido y Polonia, aunque también hubo turistas de Estados Unidos (casi el 1%), Rumanía o Alemania además de Senegal, Taiwán o Argelia. En cuanto a los visitantes nacionales, destacaron especialmente los procedentes de la Comunidad de Madrid y Cataluña, seguidos de Andalucía, País Vasco o Castilla-La Mancha, según ha afirmado la primera edila.

Un momento del eclipse, el 12 de agosto. / KMY ROS

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que el eclipse ha conseguido "convertir a Castellón en un punto de encuentro para visitantes de procedencia muy diversa con decenas de visitantes internacionales que han elegido nuestro litoral para disfrutar de un acontecimiento extraordinario".

Carrasco, a este respecto, ha reiterado que gracias a este evento "hemos tenido un lleno técnico en los hoteles, con una ocupación media del 97% entre los establecimientos del centro de Castellón y el Grau, y un precio medio entre 180 y 185 euros la noche".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, también vivió el eclipse desde el aeroclub. / Mediterráneo

Un operativo extraordinario de 57 equipos de limpieza manual recogieron 197.380 kilos de residuos (un 10% más que en la Nit de Sant Joan) y el streaming lo siguieron más de 340.000 internautas conectados desde diversos países como Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Venezuela o Chile. Hubo picos en los que estuvieron conectadas más de 25.000 personas al mismo tiempo.

Finalmente, la alcaldesa ha destacado que la jornada transcurrió "con total normalidad como tónica dominante" y ha elogiado el civismo y la responsabilidad de los castellonenses, así como la labora de los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios.