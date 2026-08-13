La plataforma digital comercial atrae a casi 300 establecimientos y las 11 taquillas inteligentes recogen 1.576 depósitos en Castelló

La plataforma digital Marketplace y el sistema de taquillas inteligentes impulsados por el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Comercio y Consumo, continúan consolidándose como una herramienta de referencia para impulsar la digitalización del comercio de proximidad y adaptarlo a las nuevas formas de compra de los consumidores. Según el balance del segundo trimestre de este año, casi 300 comercios y puestos de los mercados municipales se han adherido a esta plataforma, lo que supone un incremento del 11% con respecto al trimestre anterior. De ellos, 132 establecimientos ya venden online, mientras que el resto mantiene presencia digital en esta plataforma, reforzando su visibilidad y acercando su oferta a nuevos clientes.

Esta herramienta cuenta ya con 1.363 usuarios registrados, un 35% más que en el trimestre anterior. Además, 701 personas han realizado al menos un pedido, mientras que cerca del 17% de los compradores ya ha repetido compra en tres o más ocasiones, un indicador que evidencia la fidelización de los clientes y la buena acogida de las campañas comerciales impulsadas durante los últimos meses.

Impulso a la actividad económica

En cuanto a la actividad económica, desde su puesta en marcha el Marketplace acumula 104.931,76 euros en ventas de producto, con 1.982 pedidos a comercio y 1.479 pedidos de clientes. Solo durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 45.335,03 euros de facturación, lo que supone un incremento del 76% respecto al trimestre anterior. Así, este catálogo reúne ya 7.477 productos, de los que 6.078 permanecen activos para su venta online, con especial protagonismo de los sectores de alimentación, artículos personales, así como de salud y belleza, que concentran cerca del 84% de toda la oferta disponible en la plataforma.

El segundo de estos pilares, las taquillas inteligentes, facilita la recogida de compras en cualquier momento del día y contribuye a mejorar la conciliación de los consumidores con sus horarios laborales. Actualmente existen 11 ubicaciones distribuidas por mercados municipales, hospitales, centros educativos, dependencias municipales y un centro comercial, acercando el servicio a distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Desde su implantación se han registrado 1.576 depósitos y 2.008 usos de taquillas, de los cuales 337 depósitos y 396 utilizaciones corresponden únicamente al segundo trimestre del año, con incrementos del 27% y del 25%, respectivamente. Además, los pedidos procedentes directamente del Marketplace son el canal que más crece, reflejando la creciente integración entre la plataforma de venta online y la red logística municipal.

Vidal: "El comercio responde"

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que "estos datos demuestran que el comercio local de Castellón está respondiendo con éxito al proceso de transformación digital que impulsamos desde el Ayuntamiento. Cada vez son más los establecimientos que incorporan nuevas herramientas para llegar a sus clientes y ofrecer un servicio más cómodo, moderno y competitivo".

Vidal ha recordado que "este proyecto comenzó hace dos años con un sistema pionero centrado en el Mercado Central y el Mercado de Sant Antoni, donde las compras se realizaban únicamente a través de una página web. Posteriormente incorporamos una aplicación móvil para hacer el servicio todavía más accesible y, más adelante, ampliamos el Marketplace a todos los comercios de Castellón que quisieran sumarse. Hoy contamos con una plataforma consolidada que continúa creciendo trimestre tras trimestre".

El edil ha concluido asegurando que "desde la concejalía de Comercio y Consumo vamos a seguir impulsando iniciativas que ayuden a nuestros comercios a adaptarse a los nuevos hábitos de consumo sin renunciar a su identidad. Nuestro objetivo es que el comercio de proximidad disponga de herramientas innovadoras para competir en igualdad de condiciones, ofreciendo cercanía, calidad, confianza y también la comodidad que demandan los consumidores actuales".