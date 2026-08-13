El PSPV denuncia las largas esperas y la falta de transporte en Castelló en la jornada del eclipse

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el "absoluto caos" registrado este miércoles por la noche en el transporte público de Castelló durante el eclipse. El PSPV acusa al gobierno de Begoña Carrasco de convertir una noche especial para miles de vecinos y visitantes en una "auténtica pesadilla" para quienes siguieron la recomendación municipal de dejar el coche en casa.

Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento había anunciado un dispositivo especial con autobuses lanzadera cada 15-20 minutos, entre las 21.00 y las 2.30 horas, con recorrido entre la plaza Borrull y la playa del Gurugú, además de una ampliación del servicio del Tram. Según la portavoz socialista, Patricia Puerta, la planificación anunciada por el Ayuntamiento no se correspondió con lo ocurrido durante este miércoles por la noche. El PSPV asegura que numerosas familias tuvieron que esperar durante largos periodos en las paradas y que los pocos autobuses que circulaban iban completamente llenos.

Puerta critica así la gestión municipal del dispositivo y considera que el Ayuntamiento no estuvo a la altura de las necesidades de los ciudadanos en una noche que había generado una gran afluencia de público en la ciudad y sus playas.

Puerta considera especialmente grave que el ayuntamiento animara a la ciudadanía a utilizar el transporte público cuando “no fue capaz de garantizar después que ese transporte funcionara”. “Se pidió a la gente que dejara el coche en casa, se anunciaron lanzaderas y refuerzos y se vendió la imagen de una ciudad preparada para recibir a miles de personas. Lo que ocurrió fue un engaño en toda regla”, denuncian.

Autobuses al Gurugú que no llegaban al Gurugú

La publicidad oficial del Ayuntamiento anunciaba una línea especial de autobús con parada en la playa del Gurugú. Sin embargo, numerosos ciudadanos aseguran que el servicio no completó el recorrido previsto y que los autobuses se quedaron en la zona final de la playa del Pinar. La situación obligó a algunas personas a permanecer en otras zonas o a caminar para intentar llegar a sus destinos.

Los testimonios publicados en las redes sociales del Ayuntamiento y de la alcaldesa reflejan el malestar generado. Una usuaria asegura que tuvo que ir a recoger a su hija después de que la recomendación de utilizar el transporte público terminara siendo, según sus palabras, "una chapuza". Otros usuarios relatan que algunas personas tuvieron que regresar andando o incluso haciendo autostop.

Patricia Puerta: "la realidad fue un auténtico caos". / Mediterráneo

Las quejas también apuntan al funcionamiento del servicio una vez finalizó el Tram, alrededor de las 22.30 horas. Según uno de los testimonios, algunos autobuses no recogían pasajeros en determinadas paradas pese a tener plazas disponibles. Tras varias horas de espera, los afectados aseguran que tuvieron que recurrir a la Policía para conseguir que un autobús les trasladara hasta Castelló.

“Estamos hablando de niños, personas mayores, familias y visitantes que estuvieron horas esperando en la calle. No estamos hablando de una pequeña incidencia puntual: estamos hablando de un dispositivo especial que el ayuntamiento había diseñado y publicitado precisamente para evitar que esto sucediera”, señala el PSPV.

Más de dos horas esperando y hasta cinco Tram sin parar

Los comentarios publicados por usuarios en las redes sociales del propio ayuntamiento y de Begoña Carrasco muestran, según destaca Patricia Puerta, “la indignación generalizada”.

Algunos usuarios relatan esperas de más de dos horas, mientras otros aseguran haber visto pasar hasta cinco tranvías sin poder subir porque circulaban completamente llenos. También se denunciaron colas de más de una hora y autobuses que llegaban desde Castelló sin capacidad para recoger a más pasajeros en determinadas paradas.

"No podéis incitar a la gente a que use el transporte público y que luego los buses no puedan parar de la gente que hay. Pésima organización", señala uno de los comentarios publicados en las redes municipales. Otro usuario calificó la situación de "una vergüenza" y aseguró que, después de dos horas de espera, no pudo utilizar ningún autobús ni Tram y tuvo que recurrir finalmente al transporte privado. “Han cerrado el acceso a los vehículos y han promovido el uso del transporte público para dejarnos tirados”, denuncia otro ciudadano.

Para el PSPV, estos testimonios desmontan “el relato triunfalista” del gobierno de Carrasco. “La alcaldesa puede hacerse todas las fotos que quiera con el eclipse, pero la fotografía que demuestra la realidad de Carrasco fue la de las familias caminando por Castelló de madrugada, cargadas con sus pertenencias, buscando un autobús que no llegaba”, apunta Puerta.

Además, numerosas personas que intentaron obtener información a través del 092 alrededor de las 22.30 horas aseguran que no lograron contactar nunca con la Policía Local, lo que, a juicio del PSPV, “agrava todavía más la sensación de abandono y falta de previsión”.

La portavoz socialista reclama a Begoña Carrasco explicaciones sobre el dispositivo de movilidad y exige conocer cuántos autobuses y tranvías se reforzaron realmente, qué frecuencias se cumplieron, qué incidencias se produjeron, por qué las lanzaderas no atendieron correctamente los puntos anunciados y qué instrucciones recibieron los conductores ante la saturación del servicio.

Noticias relacionadas

“Carrasco lleva semanas haciendo campaña con el eclipse, pero la noche del eclipse ha demostrado que una cosa es hacerse fotos y otra muy distinta gestionar una ciudad”, señala Patricia Puerta.