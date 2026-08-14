Castelló activa la reforma de la ‘nueva alcaldía’ del Grau: los servicios que se quedarán tras la rehabilitación y los que se trasladarán

El Ayuntamiento de Castelló ha activado, con la próxima adjudicación de las obras de reforma a la mercantil Becsa por 295.000 euros, la rehabilitación de la planta baja de la tenencia de alcaldía del Grau «para dar un mejor servicio a los ciudadanos» del distrito marítimo. Los trabajos comenzarán en el mes de octubre y tendrán una duración de seis meses, por lo que a partir de marzo o abril el consistorio volverá a ofrecer sus servicios de atención a la ciudadanía en unas oficinas más modernas y accesibles en el paseo Buenavista, según explicó la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, al periódico Mediterráneo.

De esta forma, la rehabilitación obligará a trasladar el servicio de información al ciudadano a partir de octubre y el Ayuntamiento ya perfila una alternativa.

«Cumplimos con los que prometimos y con lo que nos pedían los vecinos del Grau, que querían una tenencia de alcaldía abierta a los ciudadanos y que tuviera un retén de la Policía Local», afirmó Giner. Y es que además de reformar la oficina de atención al vecino con una sala de espera abierta y amplia, la planta baja también contará con baños accesibles y una edificación, en el patio interior, para las brigadas que tendrá almacén, vestuarios, baño y una oficina. En ese patio se dispondrá, asimismo, de una sala comedor para los funcionarios y el retén de la Policía local que entrará en funcionamiento en un futuro y que dispondrá de un armero y vestuarios.

«Cumplimos con los que prometimos y con lo que nos pedían los vecinos del Grau, que querían una tenencia de alcaldía abierta a los ciudadanos y que tuviera un retén de la Policía Local» Ester Giner — Teniente de alcalde del Grau

Estas obras de remodelación no afectarán a la primera planta que ya fue reformada hace años y donde están ubicados los despachos de funcionarios y de la teniente de alcalde del Grau, así como la sala de reuniones.

Además, el Ayuntamiento de Castelló, como consecuencia de las obras, también tiene previsto sacar la InfoTourist de la tenencia de alcaldía «para darle más visibilidad» y situarla en el Museu de la Mar que abrirá en la antigua Comandancia de Marina, en obras actualmente. Y mientras estas finalizan, el consistorio buscará un local para ofrecer este servicio turístico a los visitantes.

Finalmente, y con respecto al retén policial en el paseo Buanvista, este será compatible, por el momento, con la subcentral de la Policía Local en el Grau ubicada en el antiguo mercado de Sant Pere junto a la plaza de la Panderola. Este edificio, que fue inaugurado en diciembre de 2010 cuando era alcalde Alberto Fabra, alberga también una biblioteca en la primera planta.