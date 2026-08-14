Fiesta de la Lledonera en la ermita de Sant Francesc de la Font de Castelló: Las imágenes

La ermita de Sant Francesc de la Font ha acogido este viernes la festividad de la Virgen del Lledó con motivo del 15 de agosto y de la que este año ha sido clavario la Germandat dels Cavallers de la Conquesta por el 75 aniversario de la entidad. Durante la jornada ha tenido lugar una misa a la que ha seguido una cena de sobaquillo y hermandad que ha finalizado con la ya tradicional actuación de Els de la Fileta.

La celebración ha contado con la asistencia de Na Violant d’Hongria 2026 y 2027, Victoria Arcos y Raquel Guillén, respectivamente así como las dones de companya, socios e invitados.