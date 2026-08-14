La respuesta del Ayuntamiento de Castelló ante la llamativa petición de vecinos de la ronda Vinatea

El Ayuntamiento de Castelló tiene la respuesta a la petición de vecinos de la ronda Vinatea que solicitaban al consistorio la instalación de dos carteles para mejorar la convivencia ciudadana en esta zona de la ciudad. Los residentes en este vial solicitaron que se instalaran los letreros en una de las fachadas y que no molestaran con las leyendas Prohibido jugar a la pelota y Respeten el descanso de los vecinos debido a las molestias que ocasionan de forma continua los balonazos "hasta las 1.30 horas", tal y como ha publicó este periódico en virtud de las denuncias vecinales de las que se hizo eco.

Así, el concejal de Barrios, Paco Cabañero, quien se reunió con los afectados en la misma plaza y tomó nota de esta petición, ha explicado a Mediterráneo que el Ayuntamiento colocará estas pancartas que piden los vecinos aunque esta medida tiene que aprobarse en la junta de distrito Norte que es a la que corresponde este barrio ubicado en las inmediaciones del estadio Castalia. De esta forma, los residentes en la ronda Vinatea todavía tendrán que esperar a que se produzca la convocatoria donde el consistorio dé luz verde a la colocación de estos carteles.