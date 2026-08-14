Reunión de urgencia: Castelló muestra su apoyo a Colombia por el terremoto

El Ayuntamiento de Castelló, a través del Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad se ha reunido este viernes con las asociaciones colombianas presentes en la ciudad de Castellón de la Plana, Casa de Dios España, Iglesia Casa de Dios Puerta al Cielo, Asociación Latinoamericana de Castellón (ASLAMEC), Asociación Hispanoamericana Unida, Asociación Un Solo Corazón y Villa Colombia

Desde la distancia, "compartimos el dolor y la preocupación de todo el pueblo colombiano y reafirmamos nuestro compromiso con la ayuda mutua, la unidad y la empatía hacia quienes están sufriendo este doloroso momento. En instantes como este, recordamos que la fuerza del pueblo colombiano reside en su capacidad para levantarse, mantenerse unido y sostener a quienes más lo necesitan.Invitamos a la participación hoy 14 de agosto, a las 19.00 horas en la plaza Mayor, en la concentración en memoria de las víctimas de este trágico suceso", reza el comunicado emitido por el consistorio.

"Desde Castellón de la Plana expresamos nuestra solidaridad, apoyo y cariño que están hoy con Colombia y con todas las familias afectadas", finaliza el escrito.