Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere una castellonenseVivienda en CastellónPelea con hachasCD CastellónPlanes del fin de semana
instagramlinkedin

Solidaridad

Reunión de urgencia: Castelló muestra su apoyo a Colombia por el terremoto

El Ayuntamiento ha emitido un comunicado oficial

Un momento de la reunión de Sales con los representantes de asociaciones de colombianos.

Un momento de la reunión de Sales con los representantes de asociaciones de colombianos. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló, a través del Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad se ha reunido este viernes con las asociaciones colombianas presentes en la ciudad de Castellón de la Plana, Casa de Dios España, Iglesia Casa de Dios Puerta al Cielo, Asociación Latinoamericana de Castellón (ASLAMEC), Asociación Hispanoamericana Unida, Asociación Un Solo Corazón y Villa Colombia

Desde la distancia, "compartimos el dolor y la preocupación de todo el pueblo colombiano y reafirmamos nuestro compromiso con la ayuda mutua, la unidad y la empatía hacia quienes están sufriendo este doloroso momento. En instantes como este, recordamos que la fuerza del pueblo colombiano reside en su capacidad para levantarse, mantenerse unido y sostener a quienes más lo necesitan.Invitamos a la participación hoy 14 de agosto, a las 19.00 horas en la plaza Mayor, en la concentración en memoria de las víctimas de este trágico suceso", reza el comunicado emitido por el consistorio.

Noticias relacionadas y más

"Desde Castellón de la Plana expresamos nuestra solidaridad, apoyo y cariño que están hoy con Colombia y con todas las familias afectadas", finaliza el escrito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
  2. El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
  3. Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
  4. Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
  5. Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
  6. Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
  7. Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
  8. El rescate público de la aerolínea Plus Ultra llega a Castelló

Reunión de urgencia: Castelló muestra su apoyo a Colombia por el terremoto

Reunión de urgencia: Castelló muestra su apoyo a Colombia por el terremoto

Vox sobre el conflicto de Ceuta: "La inmigación ilegal tiene consecuencias en Castellón y es normal que aparezcan pancartas"

Vox sobre el conflicto de Ceuta: "La inmigación ilegal tiene consecuencias en Castellón y es normal que aparezcan pancartas"

Ripollés pide solidaridad en Castelló con los afectados por el terremoto de Colombia

Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor

Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor

La respuesta del Ayuntamiento de Castelló ante la llamativa petición de vecinos de la ronda Vinatea

La respuesta del Ayuntamiento de Castelló ante la llamativa petición de vecinos de la ronda Vinatea

Castelló activa la reforma de la ‘nueva alcaldía’ del Grau: los servicios que se quedarán tras la rehabilitación y los que se trasladarán

Castelló activa la reforma de la ‘nueva alcaldía’ del Grau: los servicios que se quedarán tras la rehabilitación y los que se trasladarán

El Ayuntamiento de Castelló activará mecanismos para enviar ayuda a los afectados del terremoto de Colombia

El Ayuntamiento de Castelló activará mecanismos para enviar ayuda a los afectados del terremoto de Colombia

El eclipse de Castelló en cifras: más de 80.000 asistentes, 97% de ocupación hotelera y 197.380 kilos de residuos

El eclipse de Castelló en cifras: más de 80.000 asistentes, 97% de ocupación hotelera y 197.380 kilos de residuos
Tracking Pixel Contents