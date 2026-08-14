Ripollés pide solidaridad en Castelló con los afectados por el terremoto de Colombia

El reconocido artista Juan Ripollés ha querido mostrar su apoyo a los colombianos damnificados por el terremoto que ha asolado a este país y ha emitido un mensaje este viernes, junto a una de sus emblemáticas esculturas ubicadas en Castelló (en esta ocasión en la de la avenida Rey Don Jaime) avenida, para pedir solidaridad con Colombia a los castellonenses.

"Estamos en un momento de la vida en la que los medios de comunicación humanizan la humanidad porque ponen lo que sucede en el mundo delante de nosotros y eso nos hace ser más solidarios porque conocemos culturalmente más el entorno que nos rodea", ha manifestado el prestigioso escultor y pintor. "Siento dolor por estos desastres naturales que antes estaban escondidos, pero que ahora nos los hacen llegar los medios de comunicación y eso contribuye a ser más solidarios", ha continuado Ripollés.

"Normalmente, el mundo camina hacia una mayor humanidad, mayor comprensión y nos tenemos que ayudar porque es el futuro del ser humano, hay que conservar la especie y cuidarla, cuidar también la tierra y los medios nos ayudan a humanizar", ha continuado.

"Por todo esto, pido solidaridad con Colombia que ha sufrido", ha concluido Ripollés.

Por otra parte, hay que recordar que este viernes el concejal de Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo, Vicent Sales, recibe a las asociaciones colombianas de Castelló y que a las 19.00 horas está prevista una concentración de apoyo a los afectados por el terremoto en la plaza Mayor.