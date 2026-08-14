Mensaje
Ripollés pide solidaridad en Castelló con los afectados por el terremoto de Colombia
El reconocido artista destaca el sufrimiento de los colombianos ante este desastre natural
El reconocido artista Juan Ripollés ha querido mostrar su apoyo a los colombianos damnificados por el terremoto que ha asolado a este país y ha emitido un mensaje este viernes, junto a una de sus emblemáticas esculturas ubicadas en Castelló (en esta ocasión en la de la avenida Rey Don Jaime) avenida, para pedir solidaridad con Colombia a los castellonenses.
"Estamos en un momento de la vida en la que los medios de comunicación humanizan la humanidad porque ponen lo que sucede en el mundo delante de nosotros y eso nos hace ser más solidarios porque conocemos culturalmente más el entorno que nos rodea", ha manifestado el prestigioso escultor y pintor. "Siento dolor por estos desastres naturales que antes estaban escondidos, pero que ahora nos los hacen llegar los medios de comunicación y eso contribuye a ser más solidarios", ha continuado Ripollés.
"Normalmente, el mundo camina hacia una mayor humanidad, mayor comprensión y nos tenemos que ayudar porque es el futuro del ser humano, hay que conservar la especie y cuidarla, cuidar también la tierra y los medios nos ayudan a humanizar", ha continuado.
"Por todo esto, pido solidaridad con Colombia que ha sufrido", ha concluido Ripollés.
Por otra parte, hay que recordar que este viernes el concejal de Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo, Vicent Sales, recibe a las asociaciones colombianas de Castelló y que a las 19.00 horas está prevista una concentración de apoyo a los afectados por el terremoto en la plaza Mayor.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
- El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
- Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
- Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
- Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
- El rescate público de la aerolínea Plus Ultra llega a Castelló