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Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor

Los establecimientos del casco urbano luchan por sobrevivir

Imagen del centro de Castelló.

Imagen del centro de Castelló. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los establecimientos del casco urbano luchan cada día por sobrevivir. En los últimos meses se han producido diversos cierres de comercios en el centro de Castelló y varios traspasos, si bien la buena noticia llega con la ampliación de locales emblemáticos como, por ejemplo, panadería Macián --conocida por sus tradicionales pelotas de fraile-- en el antiguo espacio de Donelio's en la avenida Casalduch, o Forn Garcia --renombrada por su coca de tomate--, con la apertura de dos nuevos comercios y una fábrica, según ha adelantado Mediterráneo.

Imagen del centro de Castelló, este jueves.

Imagen del centro de Castelló, este jueves. / Mediterráneo

Aún así, una calle del centro de Castelló, la dedicada a Josep Pascual Tirado (escritor y autor de la conocida obra Tombatossals) que enlaza la calle Vera con Enmedio, protagoniza un trasiego de comercios: un traslado y una nueva apertura.

Placa con el nombre de la calle.

Placa con el nombre de la calle. / Mediterráneo

A finales de este mes, el día 31, inaugurará su tienda en este vial un comercio de perfumes mientras que en un local muy cercano, a tan solo unos metros de este, se producirá un traslado. Este último es un establecimiento de reparación de móviles y ordenadores que deja este espacio y aperturará próximamente en otra zona a dos minutos de la calle Josep Pascual Tirado.

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Próxima apertura.

Próxima apertura. / Mediterráneo

Traslado de otro establecimiento en la calle Josep Pascual Tirado.

Traslado de otro establecimiento en la calle Josep Pascual Tirado. / Mediterráneo

Estos movimientos en el sector comercial, tanto cierres como aperturas, ha motivado diversas acciones por parte del Ayuntamiento de Castelló como la puesta en marcha de la plataforma online de Marketplace que ya cuenta con casi 300 comercios apuntados o las 11 taquillas inteligentes que ya han acogido casi 1.600 depósitos.

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