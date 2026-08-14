Ciudad
Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor
Los establecimientos del casco urbano luchan por sobrevivir
Los establecimientos del casco urbano luchan cada día por sobrevivir. En los últimos meses se han producido diversos cierres de comercios en el centro de Castelló y varios traspasos, si bien la buena noticia llega con la ampliación de locales emblemáticos como, por ejemplo, panadería Macián --conocida por sus tradicionales pelotas de fraile-- en el antiguo espacio de Donelio's en la avenida Casalduch, o Forn Garcia --renombrada por su coca de tomate--, con la apertura de dos nuevos comercios y una fábrica, según ha adelantado Mediterráneo.
Aún así, una calle del centro de Castelló, la dedicada a Josep Pascual Tirado (escritor y autor de la conocida obra Tombatossals) que enlaza la calle Vera con Enmedio, protagoniza un trasiego de comercios: un traslado y una nueva apertura.
A finales de este mes, el día 31, inaugurará su tienda en este vial un comercio de perfumes mientras que en un local muy cercano, a tan solo unos metros de este, se producirá un traslado. Este último es un establecimiento de reparación de móviles y ordenadores que deja este espacio y aperturará próximamente en otra zona a dos minutos de la calle Josep Pascual Tirado.
Estos movimientos en el sector comercial, tanto cierres como aperturas, ha motivado diversas acciones por parte del Ayuntamiento de Castelló como la puesta en marcha de la plataforma online de Marketplace que ya cuenta con casi 300 comercios apuntados o las 11 taquillas inteligentes que ya han acogido casi 1.600 depósitos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
- El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
- Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
- Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
- Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
- El rescate público de la aerolínea Plus Ultra llega a Castelló