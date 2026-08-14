Reacción
Vox sobre el conflicto de Ceuta: "La inmigación ilegal tiene consecuencias en Castellón y es normal que aparezcan pancartas"
Vidal: "Señalaremos todas aquellas políticas que pongan en riesgo la seguridad, la convivencia y el futuro de los castellonenses”
El portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha señalado, con respecto a la aparición de una pancarta en Castelló relacionada con el conflicto en Ceuta y con la frase Stop invasión. Remigración, que “la inmigración ilegal tiene consecuencias en toda España y Castellón no es una excepción”. En este sentido, el concejal ha considerado que “es normal que aparezcan pancartas de este estilo, porque reflejan el sentir de cada vez más gente que ve que solo Vox está denunciando esta situación”. “Nosotros no vamos a parar de denunciarlo y de aplicar políticas que defiendan a los castellonenses”, ha añadido.
Vidal también ha apuntado que “lo vivido estos días en Ceuta es absolutamente bochornoso y demuestra hasta qué punto el Gobierno de Sánchez ha regalado nuestro país”. “El problema es que estas políticas no se quedan en otros territorios, sino que tienen consecuencias directas también en Castellón. Nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros vecinos y señalando todas aquellas políticas que pongan en riesgo la seguridad, la convivencia y el futuro de los castellonenses”, ha concluido.
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