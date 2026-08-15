Agora Lledó International School y Castelló abren las puertas al mundo

Castelló de la Plana vive un momento de proyección inédita. La ciudad, tradicionalmente asociada a la calma mediterránea y a un ritmo vital equilibrado, empieza a atraer a familias extranjeras que buscan un entorno seguro, accesible y con servicios de alto nivel. En este contexto, Agora Lledó International School se consolida como el colegio de referencia para quienes llegan desde otros países y desean una educación internacional sólida para sus hijos.

En los últimos meses, Castelló ha ganado presencia mediática gracias a artículos de opinión y reportajes que destacan su dinamismo, la revitalización cultural y la mejora en la gestión municipal. Aunque no compite en volumen con el flujo de expatriados que recibe València, sí conquista a quienes buscan menos estrés, más vida real y una comunidad acogedora.

Tres factores clave

Las familias internacionales destacan tres factores clave. Por un lado, la calidad de vida, con un ritmo pausado y seguro; por otro, la conexión directa con el mar, gracias al Grau y sus playas familiares, y por último, un ambiente local vibrante, con fiestas, eventos y una vida cultural en expansión.

Y es que la capital de la Plana ofrece un equilibrio difícil de encontrar en otras ciudades: tranquilidad, servicios de calidad y una identidad mediterránea auténtica.

Para las familias extranjeras, la educación es decisiva. Agora Lledó se ha convertido en la opción preferida por su modelo internacional, sus excelentes resultados y sus programas de integración en español e inglés que facilitan la adaptación de los alumnos recién llegados.

El centro cuenta con una comunidad activa de familias internacionales que organizan actividades y redes de apoyo, creando un entorno acogedor para quienes aterrizan por primera vez en la ciudad.

Además, pertenecer al grupo Globeducate permite a los estudiantes de este centro moverse entre colegios de diferentes países, manteniendo continuidad curricular y oportunidades globales únicas.

Castelló y Agora Lledó forman así un binomio perfecto para familias que buscan una vida mediterránea de calidad y una educación internacional de primer nivel.