Sigue el problema: decenas de caravanas aparcan en tres párkings no autorizados en Castelló

Sigue el problema en Castelló con el estacionamiento de autocaravanas en lugares no permitidos que están reservados expresamente a turismos o, si no está prohibido, se sobrepasen las líneas de aparcamiento o se saquen o abran elementos en la vía pública.

La Policía Local ha desalojado a decenas de roulottes en los últimos días que estaban aparcadas en los párkings de Goliat (antiguo recinto de ferias y mercados), Salera y la explanada trasera de la basílica del Lledó que no están adecuados para acoger a este tipo de vehículos, como sí que sucede en el aparcamiento legal ubicado junto al Planetario y que dispone de 55 plazas. Actualmente está totalmente ocupado y este sí que cuenta con todos los servicios necesarios para la estancia de los ocupantes de estas casas con ruedas y en el que se cobra por día de permanencia.

El otro párking que está abierto durante el año para roulottes en la avenida Ferrandis Salvador acoge ahora a los turismos para facilitar el aparcamiento junto al mar de los veraneantes que acuden a las playas, por lo que estos vehículos más grandes no pueden estacionar allí.

Caravanas en el párking del antiguo recinto de ferias y mercados (Goliat) de Castelló. / Toni Losas

Así, tal es el aumento de caravanas en las zonas periféricas durante este mes de agosto principalmente que la Policía Local se ha visto obligada a intensificar los controles desde este fin de semana, según confirmaron fuentes municipales al periódico Mediterráneo. Y es que los infractores que estacionen en los lugares no habilitados para ello se exponen a sanciones de 80 euros, 40 por pronto pago.

Este problema no es nuevo en la ciudad ya que además de estos tres aparcamientos periféricos detectados por los agentes, las caravanas también estacionan en el entorno del Palau de la Festa, en le PAU Censal. Hay que recordar, asimismo, que la proliferación de este tipo de vehículos alrededor del campo de fútbol Javier Marquina del Grau provocó ya las quejas vecinales y obligó al Ayuntamiento de Castelló a instalar cepos en ese lugar para evitar los aparcamientos, sí como más señalética.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, explicó a este diario que «como siempre, desde la concejalía de Seguridad y Emergencias seguimos trabajando para evitar que las caravanas estacionen donde no deben, con controles periódicos por parte de la Policía Local».

«Garantizar la convivencia»

Ortolá detalló que el refuerzo de los controles que está previsto por parte de los agentes municipales «permitirá garantizar la convivencia en la capital de la Plana y que todos respeten las normas establecidas y estacionen sus vehículos en los lugares habilitados para ello, como no puede ser de otra manera». El edil responsable de este área municipal remarcó que desde el consistorio «queremos que Castellón sea una ciudad en la que todos puedan disfrutar del espacio público con respeto y seguridad».