Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar

La tarjeta ciudadana de la que ya disponen 23.036 castellonenses (15.612 son físicas) incluirá, como principal novedad y antes de final de año, las recargas de los bonos joven y oro (para jubilados) del autobús urbano además del resto contemplados en el servicio, según avanzó ayer el concejal de Modernización y Transparencia del Ayuntamiento de Castelló, Paco Cabañero, al periódico Mediterráneo. Además, el consistorio trabaja en la activación en estas credenciales del acceso a las instalaciones deportivas o la apertura de las taquillas inteligentes de los mercados municipales que se sumarán a los que ya se prestan y que son la inclusión de las bonificaciones por reciclaje en la tasa de la basura y los servicios de bibliotecas.

«La tarjeta ciudadana supone el mejor ejemplo dentro de la digitalización municipal» Paco Cabañero — Concejal de Modernización y Transparencia del Ayuntamiento de Castelló

Con todas estas funciones y cada vez más servicios integrados, «la tarjeta ciudadana supone el mejor ejemplo dentro de la digitalización y la modernización dentro del gobierno que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco», explicó Cabañero. «Una tarjeta que es elemento clave para la digitalización municipal, y que sigue sumando usuarios y nuevas aplicaciones y funcionalidades porque, en definitiva, se convertirá en la principal llave de acceso a un número cada vez mayor de servicios públicos locales y mejorar la calidad de vida y la relación de nuestros vecinos», continuó el edil.

Imagen digital de la tarjeta ciudadana de Castelló. / Mediterráneo

El tiempo de espera para pedir cita previa con el fin de obtener esta tarjeta se ha reducido y ha pasado de un mes a seis días, «lo que supone un claro avance en la eliminación de las trabas burocráticas y los tiempos de espera para nuestros vecinos».

En cuanto a la tramitación de la tarjeta, además de poder hacer en la planta baja del edificio noble de la plaza Mayor, también puede realizarse en el Grau todos los martes y el servicio, que también tiene una gran acogida en el distrito marítimo, no se ha visto interrumpido durante el verano.

El concejal Paco Cabañero entrega una tarjeta ciudadana a un vecino de Castelló, en imagen de archivo. / Mediterráneo

¿Y en el resto de tenencias de alcaldía?

«Y ya se está trabajando para ampliar la gestión de la tarjeta ciudadana al resto de tenencias de alcaldía (norte, sur, este y oeste), concluyó el concejal Cabañero.