Turismo
El baño adaptado en las playas de Castelló llega a un centenar de usuarios
Las sillas y muletas anfibias, las flexipasarelas y los flotadores adaptados complementan a los baños, rampas accesibles y plazas de aparcamiento adecuadas para personas con discapacidad
Entorno a un centenar de usuarios ha hecho uso, por el momento y durante este verano, de material de baño adaptado que el Ayuntamiento de Castelló ha puesto a disposición de las personas con discapacidad en las playas del término municipal, según explicó la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.
Entre las principales novedades incorporadas este verano destacan, precisamente, las flexipasarelas que prácticamente alcanzan la orilla del mar y facilitan el desplazamiento sobre la arena, y a las que se suman dos nuevas sillas anfibias para adultos y dos infantiles, flotadores adaptados para ambos grupos de edad, dos juegos de muletas anfibias y nuevos toldos que amplían las zonas de sombra destinadas a los usuarios.
«Unas incorporaciones que permiten mejorar la atención que se presta diariamente en las playas del término municipal así como ampliar los recursos disponibles para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al baño y disfrutar del entorno con mayores garantías, autonomía y comodidad», prosiguió Miralles. Además, también se han habilitado nuevas plazas de aparcamiento adaptadas ejecutadas en el marco de la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador, así como baños y rampas accesibles.
A estos servicios para personas con movilidad reducida se destinan unos profesionales que ayuden a los usuarios que quieran disfrutar de las playas durante el verano en Castelló.
Miralles insistió en la importancia de este servicio que el consistorio ha complementado con actividades para estas personas con discapacidad y que finalizaron el pasado 10 de agosto. «Queremos unas playas para todos con el fin de que los castellonenses y visitantes puedan disfrutar de este entorno», concluyó la concejala.
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