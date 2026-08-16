Fallece Rosa María Monferrer, castellonense 'de soca' muy querida, buena, familiar y devota

Con las primeras luces del día de este domingo, ha fallecido Rosa María Monferrer Trilles, castellonense de soca muy querida en la ciudad, buena, familiar, madre y esposa ejemplar, alegre, simpática, devota y muy amiga de sus amigos. Así era Rosa, siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudar a quien lo necesitara.

Rosa ha muerto a los 81 años dejando un profunfo dolor y vacío entre los suyos, a los que adoraba, su esposo, Joaquín Vidal; sus hijos, Rosa, Fanny y Joaquín; su hermana, Paquita; sus yernos Óscar y Juanma (fallecido); Inma y nietos. Una familia que la echará de menos, al igual que sus amigos.

Siempre fue una persona muy activa, generosa con los demás y vinculada a las tradiciones de la ciudad, de hecho, era cofrade de la rama de los Industriales de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre de Jesús, de la que, junto a su marido, fue clavariesa; y siempre estuvo muy vinculada a la Real Cofradía de la Virgen del Lledó. Disfrutaba de la cultura y las fiestas de su ciudad, de la que era una enamorada.

Rosa María Monferrer Trilles junto a la Virgen del Lledó y la medalla de cofrade de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre de Castelló. / Mediterráneo

Maestra de Educación Infantil de Nuestra Señora de la Consolación hasta su jubilación hizo llegar su sabiduría a decenas de escolares, tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho.

Rosa Monferrer también será muy recordada en Sant Joan de Moró, localidad a la que siempre ha estado muy vinculada ya que pasaba largas temporadas junto a su familia en su masía ubicada en este término municipal.

Ahora, ya descansa junto a sus padres, familiares y amigos en el Cielo.

Que la Virgen del Lledó, el Cristo del Santo Sepulcro y Nuestro Señor en el Huerto la tengan en su Gloria.

El velatorio es este domingo a partir de las 12.00 horas y hasta el cierre del tanatorio de la avenida Hermanos Bou y mañana lunes desde las 9.00 horas. Las exequias fúnebres se celebrarán este lunes a las 16.30 horas en la parroquia del Carmen (Los Carmelos) de Castelló.

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Descansa en paz, Rosa.