Obituario
Fallece Rosa María Monferrer, castellonense 'de soca' muy querida, buena, familiar y devota
Siempre fue una persona generosa con los demás y vinculada a las tradiciones de la ciudad
Con las primeras luces del día de este domingo, ha fallecido Rosa María Monferrer Trilles, castellonense de soca muy querida en la ciudad, buena, familiar, madre y esposa ejemplar, alegre, simpática, devota y muy amiga de sus amigos. Así era Rosa, siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudar a quien lo necesitara.
Rosa ha muerto a los 81 años dejando un profunfo dolor y vacío entre los suyos, a los que adoraba, su esposo, Joaquín Vidal; sus hijos, Rosa, Fanny y Joaquín; su hermana, Paquita; sus yernos Óscar y Juanma (fallecido); Inma y nietos. Una familia que la echará de menos, al igual que sus amigos.
Siempre fue una persona muy activa, generosa con los demás y vinculada a las tradiciones de la ciudad, de hecho, era cofrade de la rama de los Industriales de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre de Jesús, de la que, junto a su marido, fue clavariesa; y siempre estuvo muy vinculada a la Real Cofradía de la Virgen del Lledó. Disfrutaba de la cultura y las fiestas de su ciudad, de la que era una enamorada.
Maestra de Educación Infantil de Nuestra Señora de la Consolación hasta su jubilación hizo llegar su sabiduría a decenas de escolares, tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho.
Rosa Monferrer también será muy recordada en Sant Joan de Moró, localidad a la que siempre ha estado muy vinculada ya que pasaba largas temporadas junto a su familia en su masía ubicada en este término municipal.
Ahora, ya descansa junto a sus padres, familiares y amigos en el Cielo.
Que la Virgen del Lledó, el Cristo del Santo Sepulcro y Nuestro Señor en el Huerto la tengan en su Gloria.
El velatorio es este domingo a partir de las 12.00 horas y hasta el cierre del tanatorio de la avenida Hermanos Bou y mañana lunes desde las 9.00 horas. Las exequias fúnebres se celebrarán este lunes a las 16.30 horas en la parroquia del Carmen (Los Carmelos) de Castelló.
Descansa en paz, Rosa.
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