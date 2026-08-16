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Julia, usuaria del baño adaptado en Castelló: «En la playa lo pasé fenomenal y estaba muy emocionada en el agua»

Recuerda, feliz, esta experiencia

Julia Guillamón, en la playa del Pinar.

Julia Guillamón, en la playa del Pinar. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Julia Guillamón Flor tiene 56 años y un 83% de discapacidad con un grado tres de dependencia y está diagnosticada de ataxia de Friedreich. Es usuaria de el Maset de Frater desde 2020 y es una enamorada de la playa. Gracias a las sillas anfibias de la costa del Pinar puede disfrutar cada año del mar (el verano de 2025 fue el primero) y, por ese motivo, «he aprendido a nadar y a bucear en la piscina de Frater, por lo que cuando voy a la playa estoy muy emocionada y lo paso fenomenal».

Julia Guillamón (izquierda) y Rosana Vilar (derecha) disfrutando de la playa en las sillas anfibias.

Julia Guillamón (izquierda) y Rosana Vilar (derecha) disfrutando de la playa en las sillas anfibias. / Mediterráneo

Julia va preparada porque se compró dos bañadores (uno azul con flores y otro verde) y tiene varios pareos. «El otro día, cuando fui, paseé primero con mi tutor por la playa y cuando llegaron los socorristas me ayudaron a sentarme en la silla anfibia, el primer día estaba tan contenta que incluso llamé a mi hermana para contárselo», recuerda Julia, feliz de vivir esta experiencia. Una felicidad que comparte con su compañera Rosana Vilar Alcalà, con una discapacidad del 99% y con grado tres de dependencia, y a la que también le encanta el mar. De hecho, con otros residentes de Frater disfrutarán de la fiesta final del verano que será el día 31 en su lugar preferido: la playa.

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