Testimonio
Julia, usuaria del baño adaptado en Castelló: «En la playa lo pasé fenomenal y estaba muy emocionada en el agua»
Recuerda, feliz, esta experiencia
Julia Guillamón Flor tiene 56 años y un 83% de discapacidad con un grado tres de dependencia y está diagnosticada de ataxia de Friedreich. Es usuaria de el Maset de Frater desde 2020 y es una enamorada de la playa. Gracias a las sillas anfibias de la costa del Pinar puede disfrutar cada año del mar (el verano de 2025 fue el primero) y, por ese motivo, «he aprendido a nadar y a bucear en la piscina de Frater, por lo que cuando voy a la playa estoy muy emocionada y lo paso fenomenal».
Julia va preparada porque se compró dos bañadores (uno azul con flores y otro verde) y tiene varios pareos. «El otro día, cuando fui, paseé primero con mi tutor por la playa y cuando llegaron los socorristas me ayudaron a sentarme en la silla anfibia, el primer día estaba tan contenta que incluso llamé a mi hermana para contárselo», recuerda Julia, feliz de vivir esta experiencia. Una felicidad que comparte con su compañera Rosana Vilar Alcalà, con una discapacidad del 99% y con grado tres de dependencia, y a la que también le encanta el mar. De hecho, con otros residentes de Frater disfrutarán de la fiesta final del verano que será el día 31 en su lugar preferido: la playa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
- El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
- Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
- Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
- Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor
- El rescate público de la aerolínea Plus Ultra llega a Castelló