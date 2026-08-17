Castelló licita la gestión del centro de envejecimiento por 1,47 millones de euros

El Ayuntamiento de Castelló ha sacado a licitación la gestión integral del Centro Senior de Vida Activa y Saludable (CEA Castelló), un contrato destinado a prestar los servicios vinculados a este centro municipal de envejecimiento activo.

El expediente, promovido por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló y registrado con el número 71522/2026, establece un presupuesto base de licitación de 1.341.149,75 euros, sin impuestos. El importe es superior a 1,47 millones de euros si se toma como referencia la cuantía con el impuesto correspondiente incluido, mientras que el valor estimado del contrato asciende a 3.290.855,85 euros.

El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión integral del Centro Senior de Vida Activa y Saludable, CEA Castelló. La contratación está clasificada como un contrato de servicios y contempla prestaciones encuadradas dentro de los servicios sociales y de asistencia social sin alojamiento.

El servicio tendrá una duración inicial de dos años y siete meses y podrá prorrogarse durante otros dos años. En la actualidad el contrato lo está ejecutando la mercantil Mediterránea Gestión Social y Cultural, S.L., finalizando su vigencia el 30 de noviembre de 2026.

Procedimiento abierto

El Ayuntamiento ha optado por un procedimiento abierto y de tramitación ordinaria, con presentación de las ofertas exclusivamente por vía electrónica a través de PLACSP. El expediente se encuentra actualmente en estado de licitación publicada.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 4 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas. El anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 7 de agosto de 2026, después de que el anuncio fuera enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de agosto.

El expediente incluye, además del anuncio y el pliego, documentación relativa a la aprobación del procedimiento, una convocatoria para la visita a las instalaciones, el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y un informe técnico-económico sobre los costes del servicio.

La licitación se encuadra en los códigos CPV correspondientes a servicios sociales y servicios de asistencia social sin alojamiento, y tendrá como ámbito de ejecución Castelló de la Plana. El expediente no cuenta con financiación procedente de fondos de la Unión Europea.

La documentación y el estado actualizado del expediente pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Un centro con múltiples servicios

El Ayuntamiento prevé más de 640.000 euros de ingresos por cafetería, peluquería y podología. El contrato contempla la gestión diaria y completa del CEA Castelló. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la dirección y administración del centro, así como de la recepción de los usuarios mediante el servicio de información y conserjería.

Entre las prestaciones previstas figuran los servicios de fisioterapia, intervención y trabajo social, orientación y atención psicológica, peluquería, podología y cafetería-comedor, además de la limpieza, el mantenimiento y conservación del edificio, la gestión del sistema de alarma, la organización de actividades y la gestión de los espacios.

El objetivo del inmueble municipal es ofrecer un espacio de encuentro para las personas mayores, fomentar el envejecimiento activo y constructivo, favorecer la participación social y contribuir al desarrollo personal y a la autonomía de sus usuarios.

Más de 570.000 euros al año

El informe económico fija un presupuesto máximo anual de 571.070,21 euros, IVA incluido, para la prestación del servicio. El estudio económico calcula unos 411.614,49 euros anuales de costes directos, que incluyen principalmente los gastos de personal, aprovisionamientos y servicios exteriores. A ellos se añaden 24.650 euros de costes indirectos, entre los que figuran seguros, mantenimiento del edificio y protección de datos.

El informe económico también contempla una previsión máxima de 2.700 horas de actividades de carácter continuado y 80 horas de actividades esporádicas durante la prestación del servicio.

En cuanto a los servicios que generan ingresos directamente para la empresa gestora, el Ayuntamiento calcula que durante la duración máxima del contrato podrían alcanzar los 643.166,67 euros. No obstante, el propio informe advierte de que esta cifra es meramente estimativa y no constituye un ingreso garantizado, ya que dependerá del uso efectivo de los servicios por parte de las personas usuarias.