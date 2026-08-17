Compromís denuncia la falta de medidas contra el calor

El Grupo Municipal de Compromís ha advertido de que Castelló no puede afrontar otro verano como el actual sin adoptar medidas efectivas para adaptar la ciudad al aumento de las temperaturas y a unas olas de calor cada vez más frecuentes e intensas. La coalición valencianista considera que el gobierno de Begoña Carrasco ha llegado tarde ante una situación que requiere planificación durante todo el año y acusa a PP y Vox de minimizar los efectos del cambio climático en lugar de preparar la ciudad para afrontarlos.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha señalado que "Carrasco tiene partidos negacionistas del cambio climático dentro de su equipo de gobierno y eso se nota en las políticas que hace el Ayuntamiento". "Habíamos llegado a la cuarta ola de calor del verano y el gobierno municipal presentaba un mapa de refugios climáticos en el que, en realidad, no había creado prácticamente ningún recurso nuevo para proteger a la población", ha lamentado.

Compromís considera insuficiente que la respuesta municipal consista principalmente en identificar en un mapa dependencias públicas que ya existían, sin adaptar sus horarios a las necesidades derivadas de las altas temperaturas. Sancho ha advertido de que buena parte de los equipamientos municipales señalados tienen horarios limitados y que, en algunos casos, solo están disponibles de lunes a viernes y durante la mañana.

"Un refugio climático debe ser un lugar al que la ciudadanía pueda acudir precisamente cuando más calor hace. No tiene sentido anunciar como refugios espacios que a las dos de la tarde cierran sus puertas, que no están disponibles durante las horas más duras de la tarde o que no abren los fines de semana", ha afirmado Sancho. "Parece que para el gobierno de Carrasco a las dos se acaba el calor y que los sábados y domingos las temperaturas dejan de ser un problema".

A esta situación se suma, según Compromís, el cierre a partir del 14 de agosto del Auditori, uno de los principales espacios que había funcionado como refugio climático en la ciudad. "No podemos asumir que un recurso pensado para proteger a las personas ante las temperaturas extremas cierre en pleno agosto. Las olas de calor no entienden de vacaciones ni de calendario administrativo", ha remarcado el concejal valencianista.

Para Compromís, la experiencia de este verano demuestra que la ciudad necesita pasar de medidas puntuales a una auténtica estrategia de adaptación al cambio climático. De hecho, el propio Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de Castelló contempla la selección y adecuación de edificios públicos como refugios climáticos, especialmente para proteger a la población más vulnerable ante episodios extremos.

La coalición defiende una red estable de refugios climáticos distribuida por los barrios, con horarios amplios también durante las tardes y los fines de semana y especialmente pensada para proteger a las personas mayores, los niños y niñas y la población más vulnerable.

Sancho también ha insistido en que los refugios climáticos deben ser solo una parte de la respuesta. "No podemos limitarnos a decirle a la gente dónde puede refugiarse del calor. Tenemos que transformar Castelló para que sea posible vivir en sus calles también durante el verano", ha defendido. En este sentido, Compromís reclama incrementar las zonas de sombra, plantar más árboles, ampliar las zonas verdes, adaptar plazas y espacios públicos e incorporar criterios climáticos en las actuaciones urbanísticas.

"Cada verano comprobamos que las temperaturas extremas condicionan más la vida cotidiana. Una ciudad con calles sin sombra, plazas duras y espacios públicos que durante horas resultan prácticamente inutilizables es una ciudad que no está preparada para el clima que ya tenemos", ha advertido Sancho.

Compromís considera que esta falta de actuación es consecuencia de un gobierno municipal que "sigue minimizando el cambio climático en lugar de asumir que adaptar Castelló es ya una necesidad". "PP y Vox pueden negar o relativizar el problema, pero el calor no desaparece porque ellos decidan ignorarlo. Lo sufren cada día las personas que trabajan en la calle, las personas mayores, las familias y cualquier vecino o vecina que intenta moverse por Castelló en plena tarde", ha manifestado.

"Este verano debe servir de advertencia. No podemos llegar al verano de 2027 en las mismas condiciones. Carrasco tiene todo un año para crear una red real de refugios climáticos, ampliar los horarios, generar sombras, plantar árboles y preparar los barrios ante las temperaturas extremas. Castelló necesita una política climática que proteja a las personas y no un mapa improvisado cuando ya estamos en plena cuarta ola de calor", ha concluido Sancho.