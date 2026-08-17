El PSPV propone una estrategia común de regeneración urbana que une rehabilitación y adquisición pública de viviendas en Castelló

El PSPV-PSOE de Castelló apuesta por una política de vivienda que no se limite a construir en nuevas zonas de desarrollo, sino que también priorice la rehabilitación de la ciudad existente y el crecimiento del parque público de vivienda.

En este sentido, el secretario general de la agrupación local, Rafa Simó, ha señalado que "la política de vivienda tiene que conseguir que la gente pueda continuar viviendo dignamente en los barrios donde lleva toda la vida”. “Por eso proponemos unir dos políticas que a menudo se explican por separado: rehabilitar la ciudad que ya tenemos y aumentar la vivienda pública", señala el dirigente socialista.

Entre las propuestas socialistas para Castelló destaca la recuperación de los ARRU (Áreas de Regeneración y Renovación Urbana) en los barrios de Rafalafena, Mar Mediterráneo, José Antonio, Sequiol-Colorines y Ramiro de Ledesma. Esta iniciativa permitiría intervenir en edificios que presentan necesidades de accesibilidad, así como mejorar fachadas y otros elementos arquitectónicos. Además, los socialistas plantean recurrir a mecanismos como el tanteo y retracto para incorporar viviendas ya construidas al parque público.

"Estas medidas permiten mejorar la calidad de vida de miles de familias y dignificar barrios con edificios antiguos y entornos degradados, mientras se amplían las oportunidades de acceso a la vivienda con el aumento del parque público”, ha señalado Simó, quien recuerda que “la vivienda tendría que ser la prioridad número 1 de los gobiernos de la ciudad y de la Comunitat Valenciana”. “Tienen las competencias, los presupuestos y los mecanismos legales para resolver los problemas de vivienda, si no lo hacen es porque no quieren, ya sabemos que la vivienda nunca ha estado en la agenda de las derechas”, concluye Simó.