Sant Roc del Raval celebra la festividad de Sant Roc con un traslado, una misa solemne y un porrat popular

La Associació Cultural de Festes de Sant Roc del Raval celebró el pasado domingo 16 de agosto, la festividad de Sant Roc con un traslado de la imagen del santo, que recorrió las calles del barrio. El acto comenzó con el traslado de Sant Roc del Raval desde el domicilio de los clavarios de este año, Rosa Cueva y Paco Peris, hasta la Parroquia del Carmen. La comitiva contó con la participación de vecinos y socios de Sant Roc del Raval, los Juniors del Carmen y representantes de otras fiestas y entidades del entorno festivo de la ciudad.

El acompañamiento musical durante el recorrido corrió a cargo de los Dolçainers i Tabaleters de Dimonis de la Plana, entidad que también se encargó de la pirotecnia del traslado, contribuyendo a mantener el carácter festivo y cultural de la celebración.

La representación de la Associació Cultural de Festes de Sant Roc del Raval estuvo encabezada por su Junta Directiva, con su vicepresidente, Fermín Alegre, al frente. La celebración contó también con la presencia del concejal de comercio y consumo Alberto Vidal, que acompañó a la asociación y a los participantes durante esta jornada festiva.

A las 12:00 horas, se celebró la misa en honor a Sant Roc en la Parroquia del Carmen, oficiada por don Ignaci del Villar, párroco del Carmen, y con el acompañamiento musical del Coro Lápides Clamabunt, que contribuyó a realzar la solemnidad de la celebración.

Homenaje

La misa tuvo además un significado especialmente emotivo, ya que fue ofrecida por el eterno descanso de Rosa María Monferrer Trilles, socia y vecina del Raval, que falleció durante la misma mañana del domingo. Desde la Associació Cultural de Festes de Sant Roc del Raval se quiso dedicar un recuerdo especial a Rosa María durante esta celebración, acompañando a sus familiares y seres queridos en estos difíciles momentos.

Esta misma tarde, a las 16:30 horas, en la Parroquia del Carmen, tendrá lugar el funeral de Rosa María Monferrer Trilles, en el que estará presente la imagen de Sant Roc del Raval, acompañándola en esta despedida y permaneciendo junto a sus familiares y vecinos en este momento de dolor.

Una vez finalizada la celebración religiosa, la Associació Cultural de Festes de Sant Roc del Raval ofreció a todos los asistentes un porrat popular, que permitió poner el punto final a la jornada en un ambiente de convivencia y hermandad entre vecinos, asociaciones y representantes de las diferentes fiestas de la ciudad.

Desde la Associació Cultural de Festes de Sant Roc del Raval se quiere expresar su agradecimiento a todas las personas, entidades y colectivos que participaron en la celebración y que contribuyeron a mantener vivas las tradiciones del barrio.

Sant Roc del Raval prepara ya sus fiestas de octubre

Tras la celebración de la festividad de agosto, la Associació Cultural de Festes de Sant Roc del Raval ya trabaja en la preparación de sus fiestas mayores, que se celebrarán del 23 al 26 de octubre de 2026.

La asociación prepara para estas fechas una amplia programación festiva, que será presentada próximamente y que contará con una importante participación de entidades, socios y vecinos del Raval y de Castellón, consolidando las fiestas como un punto de encuentro para todo el barrio y para la ciudad.

Con esta nueva edición, Sant Roc del Raval volverá a llenar sus calles de actividades, tradición, cultura y convivencia, invitando a vecinos y castellonenses a participar y disfrutar de unas fiestas pensadas para todos.