La Casa de la Familia supera las 130 actuaciones en sus cuatro primeros meses

La Casa de la Familia ha realizado un total de 135 actuaciones durante sus cuatro primeros meses de funcionamiento, consolidándose como un recurso de referencia para el asesoramiento, acompañamiento y orientación de las familias de Castellón. El servicio, impulsado por la concejalía de Familia e Infancia, ha mantenido una demanda constante desde su puesta en marcha en abril y ha atendido consultas relacionadas con ayudas sociales, vivienda, conciliación, escolarización, prestaciones económicas, fiscalidad y distintos trámites administrativos.

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha señalado que "la Casa de la Familia nació para estar al lado de las familias cuando más lo necesitan y los datos demuestran que era un servicio necesario. En apenas cuatro meses se ha convertido en un recurso útil, cercano y accesible que ofrece soluciones reales a los problemas cotidianos de muchas familias de Castellón".

Una demanda constante durante los cuatro meses

Entre abril y julio, la Casa de la Familia ha registrado 40 actuaciones en abril, 18 en mayo, 42 en junio y 35 en julio, con una media aproximada de 34 actuaciones mensuales. Estos datos muestran que, pese a las variaciones propias de cada mes, el servicio mantiene una demanda constante y confirma la necesidad de disponer de un espacio de asesoramiento cercano e integral para las familias.

El servicio comenzó a funcionar en abril con un total de 40 intervenciones, centradas principalmente en consultas relacionadas con la campaña del IRPF, los títulos de familia monoparental y numerosa, la homologación de estudios, la escolarización de menores de 0 a 3 años y las ayudas destinadas a vivienda.

Durante el mes de mayo, las consultas estuvieron especialmente vinculadas a la escolarización infantil, los trámites de extranjería, las ayudas alimentarias y el IRPF. En junio se alcanzó la cifra más alta del periodo, con 42 actuaciones, y se ampliaron las cuestiones atendidas a materias como las ayudas por nacimiento, los beneficios sociales, la nacionalidad y diferentes procedimientos administrativos.

En julio se registraron 35 actuaciones, manteniéndose una demanda elevada que refleja la continuidad del servicio. Las consultas más habituales durante este mes estuvieron relacionadas con el asesoramiento y la tramitación del Título de Familia, la inscripción en escuelas infantiles mediante plazas subvencionadas, el IRPF, el Banco de Alimentos y las ayudas al alquiler.

WhatsApp se consolida como principal canal de atención

Uno de los aspectos más destacados de la evolución del servicio es la consolidación de los canales de atención no presencial, especialmente WhatsApp. En julio, 26 de las 35 actuaciones se realizaron a través de esta vía, lo que representa el 74,3% del total, frente a las tres atenciones presenciales, cuatro telefónicas y dos por correo electrónico.

La evolución confirma que las familias valoran especialmente disponer de una vía rápida, accesible y flexible para resolver sus consultas sin necesidad de desplazarse, una fórmula especialmente útil para quienes deben compatibilizar la atención con sus responsabilidades familiares y laborales.

Más allá del asesoramiento

La Casa de la Familia también ha reforzado su actividad con la organización de charlas y acciones divulgativas dirigidas a las familias. En mayo se llevó a cabo una jornada centrada en la conciliación familiar, mientras que en junio se organizó una charla informativa junto a la Asociación Provida, que reunió a un total de 26 participantes.

Por otro lado, la concejalía de Familia e Infancia ha puesto en marcha una nueva línea de colaboración con diferentes entidades con el objetivo de ampliar los beneficios disponibles para las familias. En este marco, se están llevando a cabo negociaciones para establecer futuros convenios que permitan incorporar nuevas ventajas para las familias usuarias del servicio.

Una apuesta por las familias

Vidal ha destacado que "no queremos que la Casa de la Familia sea únicamente una oficina donde resolver trámites administrativos. Nuestro objetivo es crear una auténtica red de apoyo que acompañe a las familias, facilite información útil, fomente la conciliación y genere nuevas oportunidades gracias a la colaboración con entidades e instituciones".

Asimismo, ha subrayado que "la experiencia de estos primeros meses nos ha permitido identificar cuáles son las principales preocupaciones de las familias castellonenses y adaptar el servicio a sus necesidades reales. Apostamos por una atención flexible, cercana y también digital, porque muchas familias no pueden acudir presencialmente y necesitan poder acceder al servicio desde cualquier lugar".

El edil ha concluido afirmando que "desde la creación de la concejalía de Familia e Infancia estamos trabajando para situar a la familia en el centro de las políticas municipales. La Casa de la Familia es un claro ejemplo de ese compromiso y seguiremos reforzando este recurso para que llegue cada vez a más vecinos".