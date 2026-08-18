El nuevo Mercado Central ya está al 45 % de ejecución y avanza a buen ritmo

Las obras de reforma del nuevo Mercado Central de Castellón avanzan a buen ritmo y han alcanzado ya el 45 % de ejecución. Los trabajos continúan de acuerdo con la planificación prevista, con el objetivo de que la actuación esté finalizada durante el primer trimestre de 2027.

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Desarrollo Urbanístico, Sergio Toledo, ha visitado este martes las obras acompañado por la arquitecta municipal y directora de obra, Alba Martín, y el arquitecto técnico municipal y director de ejecución, Germán Huguet, para comprobar sobre el terreno la evolución de los trabajos.

Toledo ha destacado que "estamos ya en un 45 % de ejecución de las obras del nuevo Mercado Central, con avances en la limpieza de la fachada, la pintura de la estructura de la zona de carnicería y fruta y verdura y la ejecución de la estructura de los puestos de pescadería. Seguimos avanzando a buen ritmo en un proyecto con el que apostamos por el comercio local y por la revitalización del centro de Castellón, y que podrán disfrutar los castellonenses durante el primer trimestre de 2027".

Sergio Toledo, Alba Martín y Germán Huguet en la visita a las instalaciones. / Mediterráneo

Durante la visita a las instalaciones se ha podido comprobar cómo los trabajos avanzan de forma simultánea en distintos puntos del mercado, incluyendo las fachadas, la estructura, las cubiertas y las instalaciones. Las zonas de pescadería, carnicería y fruta y verdura concentran actualmente una parte importante de la actividad de las obras.

La renovación integral del Mercado Central se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado Castellón (PAI Castellón) y constituye uno de los siete proyectos que se desarrollarán con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional de España correspondiente al periodo 2021-2027.

La actuación cuenta con una inversión de 10 millones de euros y tiene como objetivo transformar y modernizar este espacio emblemático del centro de la ciudad.

Avances en la zona de carnicería, fruta y verdura

En el área destinada a carnicería, fruta y verdura se ha desmontado la antigua cubierta y se ha intervenido sobre la estructura existente. Las cerchas metálicas ya han sido ignifugadas y pintadas, mientras que los paneles sándwich necesarios para completar y cerrar la nueva cubierta ya se encuentran acopiados.

Paralelamente, continúan los trabajos de instalación que darán servicio a los futuros puestos, con la colocación de las canalizaciones necesarias para los suministros de agua y electricidad. El saneamiento ya está terminado y actualmente se trabaja en los canalones y las bajantes destinadas a la recogida de aguas pluviales.

También avanzan las bases de cimentación sobre las que se colocarán las estructuras de los nuevos puestos. En estos momentos, cerca de dos tercios de estas cimentaciones ya han sido hormigonadas.

Las actuaciones también avanzan en el exterior del edificio, donde ya se ha iniciado la limpieza de los paramentos de la fachada. En el interior, por su parte, se está aplicando un revestimiento de mortero de cal blanco en los cerramientos.

Avances en la zona de pescadería

En la zona de pescadería se está desarrollando una de las actuaciones estructurales más destacadas del proyecto. La estructura se ha renovado completamente para permitir que la terraza superior pueda ser transitable, una posibilidad que no existía en la configuración anterior del Mercado Central.

Ya se ha ejecutado la nueva estructura metálica y actualmente se está hormigonando el forjado de chapa colaborante que servirá de base para la futura terraza.

Además, se han colocado y replanteado los pilares correspondientes a los futuros puestos de pescadería, avanzando así en la definición de la distribución interior de esta zona.

Próximos pasos

Las siguientes fases de la obra se centrarán en continuar con la ejecución de las instalaciones, avanzar en los acabados interiores, acometer las carpinterías y cerramientos e iniciar progresivamente la instalación del equipamiento previsto.