El PSPV de Castelló exige a Carrasco que explique dónde están las 60 cámaras contra los vertederos incontrolados que no aparecen

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que aclare qué ha sucedido con las 60 cámaras de vigilancia destinadas a combatir los vertidos ilegales que, según denuncian, “no aparecen por ninguna parte”. Los socialistas cuestionan las distintas versiones ofrecidas por el ejecutivo municipal sobre el número de dispositivos disponibles.

La concejala del PSPV, Anunciación Láinez, señala que existen contradicciones entre los anuncios realizados por el gobierno de PP y Vox y la información ofrecida recientemente en una comisión municipal por el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo. En noviembre del año pasado, el ejecutivo aseguró que disponía de 80 cámaras para controlar los vertidos incontrolados, mientras que en su última respuesta Toledo situó la cifra en 20.

“Si realmente hay 80 cámaras instaladas y funcionando para controlar los vertidos, que nos digan dónde están las 60 que no aparecen en la respuesta oficial de Toledo. Y si son 20, que expliquen por qué anunciaron a bombo y platillo que Castelló iba a disponer de 80”, reclama Láinez.

El anuncio de las 80 cámaras se realizó en noviembre de 2025, cuando el gobierno municipal presentó el dispositivo como una medida para intensificar la vigilancia frente a los vertidos ilegales en la ciudad. En aquella información se señalaba que PP y Vox habían acordado incorporar estos dispositivos al operativo de control y que se había decidido proceder a su compra.

Anunciación Láinez junto a uno de los vertederos incontrolados. / Mediterráneo

Frente a ello, en la Comisión de Estudio de Urbanismo y Servicios Públicos del 1 de junio de 2026, el Grupo Municipal Socialista volvió a preguntar cuántas cámaras había comprado Infraestructuras para instalarlas en los vertederos y dónde estaban ubicadas. La respuesta oficial, recogida en el acta, fue que eran “un total de 20”.

Para Láinez, “lo más grave es que no estamos hablando de dos datos diferentes, sino de dos cifras dadas por el propio Gobierno de Carrasco en momentos distintos. Una de las dos versiones no puede ser cierta, aunque no es novedad que desde PP y Vox se manipulen los datos y se engañe a la ciudadanía”.

La edil socialista considera que esta contradicción resulta especialmente preocupante porque los vertidos ilegales continúan siendo un problema visible en Castelló, con diferentes puntos negros repartidos por barrios y zonas del término municipal. Además, Láinez recuerda que esta falta de información se produce después de que el PSPV denunciara recientemente la gestión de las sanciones por abandono de residuos.

En este sentido, el grupo socialista ha señalado que el Ayuntamiento únicamente ha recaudado 5.750 euros de los 15.780 euros correspondientes a multas impuestas durante 2025, según un informe fechado a finales de mayo de 2026. Esto significa que “no ha recaudado casi dos de cada tres euros de esas sanciones”.

Para Láinez, “es difícil hablar de tolerancia cero cuando, transcurrido casi un año y medio, no se han cobrado dos de cada tres euros de las multas y, al mismo tiempo, ni siquiera sabemos con claridad si las cámaras anunciadas para perseguir los vertidos están realmente instaladas y operativas, ni cuantas son“, concluye la edil socialista.