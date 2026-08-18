El PSPV-PSOE alerta de que el Hospital Provincial suspende el doble de operaciones que hace un año

El diputado autonómico y secretario general del PSPV-PSOE de Castelló de la Plana, Rafa Simó, ha criticado al Consell del PP por lo que considera una “dejación de funciones” ante el fuerte incremento de las suspensiones quirúrgicas en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló. Según ha denunciado, estas cancelaciones se han duplicado durante el último año, una situación que aumenta la incertidumbre entre los pacientes y empeora el ya grave problema de las listas de espera.

Simó considera especialmente preocupante que tanto la Conselleria de Sanidad como la Diputació fueran conocedoras de esta situación y, pese a ello, no hayan impulsado ningún plan de choque. El dirigente socialista recuerda que el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) ya había reclamado medidas urgentes ante los malos resultados registrados durante 2024.

“Mazón dejó el problema encima de la mesa y Pérez Llorca, como buen discípulo, lo ha dejado correr haciendo caso omiso de las indicaciones del CES”, ha afirmado Simó. El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló ha señalado que las intervenciones suspendidas han pasado de 376 a 718 en 2025, lo que supone un incremento del 91%. De este modo, prácticamente una de cada nueve intervenciones registradas en el centro terminó siendo suspendida.

Para Simó, estos datos suponen “más incertidumbre para los pacientes” y un malestar comprensible entre quienes esperan ser operados, especialmente porque, según denuncia, el Consell conocía la situación y no ha puesto en marcha medidas para solucionarla.

En 2024, el Provincial ya tenía la segunda tasa de suspensiones quirúrgicas más alta de la Comunitat Valenciana, con un 5,57%, y el año pasado dio el salto al primer puesto del ranking, con un 10,98%. Esta tasa multiplica por 2,6 la media autonómica.

Rafa Simó diputado autonómico y secretario general del PSPV-PSOE de Castelló. / Mediterráneo

El dirigente del Grau ha reclamado a la Conselleria de Sanidad que haga públicos los motivos de las cancelaciones, las especialidades más afectadas, el tiempo que se tarda en reprogramar las intervenciones y el impacto que están teniendo en las listas de espera.

También ha pedido a la Diputació de Castelló que explique qué seguimiento ha hecho de esta situación, que afecta directamente al Consorcio del que Marta Barrachina es vicepresidenta. “Cuando se trata de salud, todas las explicaciones no es que sean buenas, es que son necesarias”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha recordado que el Comité Económico y Social vuelve a reclamar ahora un “plan urgente” para reducir las suspensiones y estudiar sus causas. “El PP ya ha sido reincidente demasiadas veces con otros problemas y siempre acabamos yendo a peor, como ocurre aquí en el Provincial. Los expertos advirtieron hace un año de que había que actuar y hoy, desgraciadamente, tenemos que lamentar unos datos que tienen rostro humano y que destapan la mala manera de gobernar del PP en sanidad”.