¿Qué hace Alberto Vidal en Hungría? Castelló busca estrechar lazos con Esztergom

El Ayuntamiento de Castelló avanza en el fortalecimiento de sus relaciones con la ciudad húngara de Esztergom, localidad natal de Na Violant d’Hongria, a través de un encuentro institucional celebrado en el Salón de Plenos del consistorio húngaro.

El IX teniente de alcalde, Alberto Vidal, ha mantenido una reunión con representantes municipales de Esztergom para intercambiar propuestas y analizar posibles vías de colaboración entre ambas ciudades. El objetivo es impulsar proyectos conjuntos y generar nuevas oportunidades de cooperación que puedan resultar beneficiosas para Castelló.

Durante el encuentro se han planteado diferentes ámbitos de colaboración, entre ellos el cultural, institucional, turístico y asociativo. La intención del Ayuntamiento es aprovechar el vínculo histórico que une a Castelló y Esztergom a través de Na Violant d’Hongria para reforzar los lazos entre ambas localidades y promover futuras iniciativas conjuntas.

“Estamos muy agradecidos al Gobierno de Esztergom por la invitación y por la oportunidad de mantener este encuentro”, ha señalado Vidal. El edil ha destacado que el vínculo histórico entre las dos ciudades constituye “un punto de partida” para explorar nuevas formas de cooperación y desarrollar proyectos que puedan generar beneficios para ambas partes.

El IX teniente de alcalde ha destacado que “queremos que esta relación vaya más allá de la historia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestras ciudades, ya sea desde el ámbito cultural, turístico, institucional o asociativo”. En este sentido, ha señalado que “estamos abiertos a estudiar todas aquellas iniciativas que nos permitan compartir experiencias, promocionar nuestras ciudades y generar nuevas oportunidades para Castellón”.

Durante la visita, Vidal ha aprovechado el encuentro para entregar a los representantes municipales de Esztergom una selección de productos típicos de Castellón y una representación de una Gaiata característica de la ciudad, como muestra de la cultura, las tradiciones y la identidad castellonense.

Alberto Vidal junto a los representantes de Esztergom en la reunión. / Mediterráneo

Además, el Ayuntamiento ha facilitado a la localidad húngara distintos folletos informativos sobre Castellón, que estarán disponibles para los visitantes en el punto turístico de Esztergom. Con esta iniciativa se pretende acercar la oferta turística de Castellón a quienes visitan la ciudad húngara y dar mayor visibilidad a sus principales atractivos.

“Queremos que cualquier persona que visite Esztergom pueda descubrir también Castellón. Estos folletos van a permitir que nuestra ciudad esté presente en uno de los principales puntos de información turística de la localidad y que quienes vienen hasta aquí puedan conocer nuestra oferta, nuestra cultura y todo lo que Castellón tiene que ofrecer”, ha explicado Vidal.

La visita se enmarca en la invitación realizada por el Gobierno municipal de Esztergom al Ayuntamiento de Castellón y permitirá también que Alberto Vidal acompañe este jueves, 20 de agosto, a los representantes municipales de la ciudad húngara durante los actos de celebración del Día de San Esteban, fiesta nacional de Hungría.

El Ayuntamiento de Castellón también ha destacado el papel de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en la conservación y difusión de la historia y las tradiciones castellonenses, así como en la promoción de la figura de Na Violant d’Hongria. En este sentido, el vínculo histórico de la reina con Esztergom se presenta como uno de los principales nexos para continuar estrechando la relación entre ambas localidades.

El encuentro representa un nuevo avance en la voluntad de Castellón y Esztergom de reforzar sus lazos y buscar nuevas vías de colaboración. La figura de Na Violant d’Hongria se convierte así en un elemento de conexión entre ambas ciudades y en una base sobre la que impulsar futuras iniciativas en ámbitos como la cultura, el turismo y la cooperación institucional.