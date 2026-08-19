Castelló impulsará la formación docente en biodiversidad urbana a través de “Castelló Naturaleza en Red “

El Ayuntamiento de Castelló, en el marco del proyecto Castelló Naturaleza en Red, pondrá en marcha junto a SEO/BirdLife una nueva acción formativa destinada al profesorado. La iniciativa busca ampliar el impacto del proyecto municipal, que actualmente cuenta con la participación de 18 centros educativos, y extender sus objetivos a más docentes y comunidades educativas.

Gracias a la colaboración con CEFIRE Castelló, profesores de toda la Comunitat Valenciana podrán adquirir conocimientos y recursos prácticos para trabajar en el aula aspectos relacionados con la biodiversidad urbana, la infraestructura verde y la renaturalización de los espacios educativos y de las ciudades.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha señalado que el objetivo es que Castelló Naturaleza en Red no se limite a las actuaciones que se están desarrollando en espacios públicos y centros educativos. Según ha explicado, la formación permitirá que el profesorado actúe como transmisor de valores vinculados a la biodiversidad, la renaturalización y el cuidado del entorno, ampliando así el alcance del proyecto.

Bajo el nombre “Biodiversidad Urbana”, el curso pretende preparar al profesorado para diseñar, desarrollar y evaluar situaciones de aprendizaje relacionadas con la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la recuperación de los ecosistemas urbanos. Los contenidos estarán adaptados a la LOMLOE y vinculados a las características y necesidades ambientales del entorno local.

Desde el Ayuntamiento señalan que esta actuación supone un paso más en la estrategia de sensibilización ambiental desarrollada a través de Castellón Naturaleza en Red, un proyecto que tiene como objetivo conseguir una ciudad más natural, biodiversa, habitable, saludable, equitativa, inclusiva y resiliente frente a la emergencia climática. Gracias a esta formación, el conocimiento generado por el proyecto llegará a un número mucho mayor de alumnos y familias a través de sus docentes, multiplicando así su impacto educativo y social.

Un curso de 20 horas de duración

La formación tendrá una duración de 20 horas y estará impartida por SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. Una entidad de referencia internacional que cuenta con dilatada experiencia en conservación de aves, ciencia ciudadana, acción social, educación ambiental y cooperación internacional. Tendrá un formato semipresencial y se impartirá entre el 19 de octubre y 17 de noviembre de 2026.

Cabe destacar que SEO/ BirdLife es socio del Ayuntamiento en la ejecución de Castellón Naturaleza en Red, un proyecto que que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Además, el proyecto Castelló Naturaleza en Red destina 1,8 millones de euros a la creación de “Patios que cuidan”, una iniciativa centrada en la transformación de los patios escolares en espacios más verdes y adaptados frente a los efectos del cambio climático. Estas actuaciones se plantean como auténticos oasis climáticos, incorporando soluciones de renaturalización que favorecen la biodiversidad, mejoran el confort ambiental y generan espacios más saludables para la comunidad educativa.

El curso incluirá contenidos relacionados con la importancia de la biodiversidad en las ciudades y los servicios que los ecosistemas proporcionan, así como con el papel de la infraestructura verde frente al cambio climático. También se trabajará en la identificación de especies de flora y fauna presentes en los entornos urbanos, la participación en iniciativas de ciencia ciudadana y la puesta en marcha de acciones de conservación desde los propios centros educativos.

Además, la formación proporcionará al profesorado herramientas y recursos para aprovechar los espacios urbanos como entornos educativos, acercando al alumnado a su patrimonio natural y promoviendo una actitud más activa y comprometida con el cuidado del medio ambiente.

Mayor conciencia sobre los beneficios que aportan la biodiversidad y los ecosistemas urbanos

Entre los objetivos específicos del curso destacan la creación de una mayor conciencia sobre los beneficios que aportan la biodiversidad y los ecosistemas urbanos, la difusión de herramientas educativas para promover la naturaleza en las escuelas y la generación de actitudes proactivas dirigidas a la conservación del entorno. “La formación pondrá el foco en la renaturalización de los espacios escolares como una herramienta para mejorar la calidad ambiental, favorecer el bienestar de la comunidad educativa y reforzar la conexión de la ciudadanía con la naturaleza”, destaca Anna Valentín, delegada de SEO/BirdLife en la Comunidad Valenciana.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Castelló da un nuevo impulso a la educación ambiental como herramienta para generar conciencia y favorecer la participación ciudadana. El objetivo es que cada vez más centros educativos integren la biodiversidad, la sostenibilidad y el cuidado del entorno en sus propuestas educativas.

La formación permitirá, además, crear una red de docentes implicados en la mejora y recuperación de los espacios naturales urbanos, contribuyendo a avanzar hacia una ciudad más sostenible, saludable y preparada para afrontar los desafíos ambientales de los próximos años.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de octubre en el siguiente enlace https://ovifor.edu.gva.es/ovifor/?lang=es&curso_id=26CA72IN008

Conoce Castellón Naturaleza en Red

Castellón Naturaleza en Red, coordinado por el Ayuntamiento de Castelló, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto se desarrolla conjuntamente con SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología fundada en 1954 con el fin de conservar la biodiversidad a través de la participación e implicación de la sociedad. Un socio de referencia nacional con dilatada experiencia en conservación de aves, ciencia ciudadana, acción social, educación ambiental y cooperación internacional.