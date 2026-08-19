Castelló recuerda a la ciudadanía que cuenta con 36 oasis climáticos ante las altas temperaturas

Ante el episodio de altas temperaturas previsto para este miércoles y jueves, el Ayuntamiento de Castelló recuerda que el municipio dispone de una red de 36 oasis climáticos repartidos por distintos puntos de la ciudad. Estos espacios están pensados para ofrecer a la ciudadanía lugares frescos y seguros donde protegerse del calor, descansar y mantenerse hidratada durante las jornadas de temperaturas elevadas.

El concejal de Patrimonio, Vicent Sales, ha destacado que el gobierno municipal puso en marcha esta red con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población durante los episodios de calor. “Ante jornadas de temperaturas tan elevadas como las que estamos viviendo, queremos recordar a los castellonenses que tienen a su disposición estos espacios”, ha señalado. Sales ha animado a la ciudadanía a consultar la ubicación de los oasis climáticos y utilizarlos cuando necesiten resguardarse del calor, descansar o hidratarse.

La red está formada por espacios interiores climatizados, equipados con aire acondicionado, agua potable y zonas habilitadas para sentarse y descansar, además de espacios exteriores situados en áreas con sombra y arbolado.

A estos puntos se incorporan también las fuentes de agua potable refrigerada distribuidas por diferentes zonas de Castellón, que permiten a vecinos y visitantes disponer de puntos de hidratación durante los días de mayor calor.

Una red pensada para atender a las personas

Sales ha puesto en valor la utilidad de estos espacios y ha relatado una situación ocurrida ayer para ejemplificar su finalidad. “Una señora entró en el Negociado de Interculturalidad porque necesitaba estar en un lugar fresco ante el calor que estaba sufriendo y allí pudo permanecer y se le facilitó incluso un vaso de agua”, ha explicado.

El concejal ha señalado que este tipo de situaciones reflejan la función de la red de oasis climáticos, especialmente durante los episodios de temperaturas extremas. “Queremos que sepan que pueden acudir a estas dependencias municipales y encontrar un lugar donde resguardarse y ser atendidos”, ha añadido.

La ciudadanía puede consultar el mapa de oasis climáticos para conocer la ubicación de los distintos puntos repartidos por Castellón y localizar el más próximo en caso de necesitar protección frente al calor. La red está formada por edificios y dependencias municipales, parques y jardines y fuentes de agua potable refrigerada, ofreciendo diferentes alternativas para combatir las altas temperaturas.

Edificios y espacios municipales

Entre los espacios municipales incluidos se encuentran el Espai de Lectura San Agustín y San Marcos, Espai de Lectura Primer Molí, Tenencia de Alcaldía Norte (Primer Molí), Espai de Lectura Manuel Azaña, Espai de Lectura Censal, Tenencia de Alcaldía Sur, Palau de la Festa, Patronat d'Esports, Edifici Borrull, Tenencia de Alcaldía Este (Patronat d'Esports), Espai de Lectura Antiga Estació, Espai de Lectura Centre Urban, Tenencia de Alcaldía Oeste (Maset Blau), Menador, CEAC, Palau Municipal, Quatre Cantons, Negociado de Interculturalidad, Museu de la Mar, Planetari, Espai de Lectura Joan B. Campos, Centre La Panderola y Tenencia de Alcaldía del Grao.

Parques y jardines

La red incorpora también espacios verdes que ofrecen zonas de sombra y arbolado, como el parque Ribalta, parque del Geólogo José Royo Gómez, parque Mérida, Pont de Ferro, parque Rafalafena, parque de la Botánica Carmen Albert, el Pinar y el parque de la Panderola, en el Grao.

Fuentes de agua refrigerada

Además, los ciudadanos tienen a su disposición fuentes de agua potable refrigerada situadas junto al Planetari, en la plaza Fadrell, el paseo Buenavista, la plaza del Mercadillo y la avenida Capuchinos.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de calor, especialmente en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar una atención especial a las personas mayores y a los colectivos más vulnerables.