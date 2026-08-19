Compromís reclama a Carrasco que active la renovación del Plan Municipal de Juventud

El Grupo Municipal de Compromís ha cuestionado la gestión del gobierno de Begoña Carrasco ante la próxima finalización del Plan Municipal de Juventud de Castelló. La formación denuncia que, cuando quedan menos de seis meses para que termine su vigencia, el Ayuntamiento todavía no habría puesto en marcha los trabajos necesarios para preparar el nuevo documento que deberá marcar las políticas municipales dirigidas a la población joven durante los próximos años.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha criticado la falta de avances y ha señalado que “solo faltan seis meses para que caduque la vigencia del Plan Municipal de Juventud y el equipo de gobierno de Begoña Carrasco no ha movido un solo papel para renovarlo”. Sancho considera que esta situación refleja, a su juicio, la falta de atención del gobierno municipal hacia las necesidades de la juventud de Castelló.

Desde la coalición recuerdan además que la legislatura comenzó con el cierre de los cuatro centros de participación juvenil y reprochan al ejecutivo municipal que pueda finalizar el mandato sin haber actualizado el principal documento de planificación en materia de juventud.

Compromís también pone el foco en el Plan Normativo de 2026, presentado por el gobierno municipal, en el que, según denuncia la formación, tampoco figura la renovación del Plan Municipal de Juventud. Para Sancho, esta circunstancia demuestra que “no estamos ante un simple retraso, sino ante una falta absoluta de planificación en materia de juventud”.

La formación insiste en que la elaboración de un nuevo plan requiere tiempo y participación. En este sentido, Sancho ha advertido de que “un Plan Municipal de Juventud no se improvisa cuando faltan unas semanas para que caduque el anterior”, ya que considera necesario realizar previamente un diagnóstico, recoger las demandas de los jóvenes y de las entidades juveniles y establecer objetivos y medidas concretas para los próximos años.

Ante esta situación, Compromís teme que el Ayuntamiento vuelva a actuar tarde y reclama que se inicie cuanto antes el proceso de elaboración del nuevo documento para garantizar que las políticas municipales de juventud tengan continuidad y respondan a las necesidades de los jóvenes de Castelló.

El portavoz adjunto ha enmarcado esta situación en lo que considera "el abandono progresivo de las políticas juveniles" durante el mandato de PP y Vox. En este sentido, ha recordado que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue cerrar los cuatro centros de participación juvenil que existían en la ciudad.

"Los centros ofrecían a los jóvenes espacios de encuentro, participación y una oferta de ocio alternativo al consumismo y, especialmente, al consumo de alcohol y otras sustancias. En lugar de reforzarlos, el PP decidió eliminarlos y dejar a la juventud de Castelló con menos alternativas", ha señalado.

Sancho también ha cuestionado los argumentos que, según Compromís, ofreció el PP durante el Pleno municipal para justificar el cierre de los cuatro centros de participación juvenil. La formación considera que las alusiones realizadas por los responsables populares a las fotografías de las actividades o a la vestimenta de algunos participantes “demuestran una concepción sectaria de las políticas de juventud”.

El portavoz adjunto de Compromís ha defendido que las políticas dirigidas a la población joven deben garantizar espacios de participación y autonomía, independientemente de las opiniones, la forma de vestir o la manera de organizarse de los jóvenes. “La función del Ayuntamiento es darles herramientas, espacios y alternativas para que puedan participar y desarrollar sus proyectos con autonomía”, ha señalado, al tiempo que ha criticado que se deje de prestar apoyo a iniciativas que no coincidan con la visión política del gobierno municipal.

Por ello, Compromís reclama al ejecutivo de Begoña Carrasco que ponga en marcha de manera inmediata la elaboración del nuevo Plan Municipal de Juventud. La coalición considera necesario que el proceso cuente con una participación efectiva de los jóvenes y de las asociaciones juveniles de Castelló, de manera que el futuro documento responda a sus necesidades y permita mantener una estrategia municipal activa en materia de juventud.

"Esa es la política de juventud de Begoña Carrasco y Alberto Vidal: llegaron cerrando los espacios de participación juvenil, han pasado tres años sin construir una alternativa y ahora nos encontramos a menos de seis meses de que caduque el principal instrumento de planificación sin que hayan empezado a preparar el siguiente. La juventud de Castelló merece mucho más que la desidia y la improvisación de este gobierno", ha concluido Sancho.