Cuatro gaiatas buscan madrina infantil a menos de un mes del inicio del ciclo festero

A falta de menos de un mes para que de comienzo el ciclo festero 2027, cuatro gaiatas de Castelló todavía no cuentan con madrina infantil. Se trata de las gaiatas 3 Porta del Sol, 9 L’Espartera, 10 El Toll y 13 Sensal, que continúan buscando a la que será su máxima representante infantil durante el próximo ejercicio festero.

Desde la Gestora de Gaiatas califican la situación de "delicada", aunque recuerdan que no es un fenómeno nuevo ni responde a una única causa. Su presidente, Esteban Gual, explica que las dificultades para encontrar representantes han ido cambiando con el paso de los años. "Hace unos años resultaba difícil encontrar madrina mayor y, en cambio, en esta época son las infantiles las que cuestan", señala. Un cambio que, según explica, tiene que ver también con el crecimiento de las representantes: "Las madrinas infantiles que había han ido creciendo y ahora son mayores".

Así pues, encontrar representantes infantiles se ha convertido este año en un reto para cuatro comisiones. Gual considera que una de las claves está en reforzar la cantera y conseguir que más niños y familias se impliquen en las fiestas. En este sentido, considera necesario "dar facilidades a la gente para que se apunte y pueda sacar a su hija de madrina infantil y que vea que realmente no es tanto gasto".

En el caso de la gaiata 13, Sensal, la cuestión económica sí aparece como uno de los principales obstáculos. Su presidenta, Andrea Leva, explica que muchas de las familias a las que han contactado no forman parte de la comisión y, por tanto, asumir el coste de la indumentaria supone una barrera importante.

En la gaiata 3, Porta del Sol, las circunstancias son diferentes. Su presidente, Vicente Provinciale, apunta a la falta de compromiso como uno de los motivos que están encontrando entre las posibles candidatas, pero también las situaciones familiares. Una percepción que comparten Raquel Tárrega, presidenta de la gaiata 9 L’Espartera y el presidente de la gaiata 10, El Toll, Francisco Zaragoza quien reconoce que, en su caso, ha llamado a numerosas puertas sin éxito. "Estoy desesperado, no sé dónde buscar. Es preocupante el asunto", afirma el presidente de El Toll. A su juicio, en muchos casos el principal obstáculo está en el compromiso que supone asumir el cargo: "No me dejan ni hablarles de los gastos, simplemente es por el compromiso".

Por su parte Tárrega reconoce que ha hablado con numerosas familias y apunta a que detrás de la falta de representantes existen circunstancias personales muy diversas. "He hablado con bastante gente y cada uno tiene una historia", explica.

En el caso de las madrinas infantiles y también de los presidentes infantiles, las razones pasan en muchos casos por compromisos familiares o personales. La presidenta de L’Espartera explica que por ejemplo, en su comisión tiene una niña que por edad podría ser candidata, pero que prefiere dedicar su tiempo a las extraescolares. Una decisión que refleja la dificultad de compatibilizar la representación festera con otras actividades y compromisos que forman parte de la vida cotidiana de los niños y sus familias. Así, la falta de disponibilidad durante los fines de semana, donde se concentran gran parte de los actos, se convierte en uno de los principales obstáculos para asumir la representación festera.

Pese a la preocupación actual, las propias comisiones confían en que se trate de una situación puntual y que la cantera pueda garantizar el relevo en los próximos años ya que todos coinciden en que en su comisión cuentan con bastantes niñas pero para alcanzar el máximo cargo infantil de una gaiata son demasiado pequeñas.

Únicamente siete gaiatas cuentan con presidente infantil

En cuanto a los presidentes infantiles, la presidenta de L'Espartera pone el foco en la percepción que tienen algunas familias sobre el papel de los representantes infantiles. "Las madres de los chicos no quieren sacarlos porque dicen que no se les da su lugar", señala. Una situación que también puede explicar la escasa presencia de presidentes infantiles en las comisiones: solo siete de las 19 gaiatas cuentan para el ciclo festero 2027 con presidente infantil, concretamente las gaiatas 4, 5, 6, 7, 12, 15 y 19.

Mientras tanto, la búsqueda continúa. Las cuatro gaiatas que todavía no cuentan con madrina infantil han difundido también la petición a través de sus redes sociales privadas, tratando de llegar a familias y personas de su entorno que puedan estar interesadas en dar el paso. La propia Gestora de Gaiatas también ha hecho pública la búsqueda en sus redes, con el objetivo ayudar a las comisiones a encontrar representación antes de la imposición de bandas infantil que será el 11 de septiembre.