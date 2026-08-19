El PSPV reclama una agenda metropolitana de conexiones para los próximos 15 años en Castelló
El líder socialista lamenta que “la movilidad cotidiana es metropolitana pero las infraestructuras todavía no"
El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, defiende que “Castelló tiene que empezar a pensar como el centro de una realidad metropolitana”. “Vila-real, Benicasim, el Grao y el Puerto forman parte de la movilidad cotidiana y económica de la ciudad, y las infraestructuras tienen que adaptarse a esta realidad”, señala.
El líder socialista ha defendido la necesidad de avanzar hacia una visión más metropolitana de Castelló, teniendo en cuenta los desplazamientos diarios entre la capital y los municipios de su entorno. “Los límites administrativos no coinciden con la vida real, miles de personas se mueven diariamente entre Castelló y los municipios más próximos”, ha señalado Simó. “La vida de nuestros vecinos y vecinas no acaba en el cartel de Castelló, pero las infraestructuras todavía no han respondido a esta realidad metropolitana", considera Simó.
Simó considera que el desarrollo futuro debe apoyarse en una combinación de transporte público, con el TRAM y el autobús como elementos principales, y conexiones viarias estratégicas vinculadas al Puerto. “Tenemos que abrir el debate sobre la Castelló metropolitana y construir una agenda de conexiones para los próximos 15 años”, ha defendido el dirigente socialista, que recuerda que las grandes infraestructuras requieren previsión y planificación para responder a las necesidades futuras.
Entre las medidas necesarias para articular esta agenda, el PSPV destaca la conexión entre la CV-10 y la CS-22, la vía rápida CS-22 hacia la dársena sur del Puerto, los estudios técnicos para la Línea 2 del TRAM Castelló-Vila-real, la ejecución del bulevar de la Plana y la prolongación del TRAM hasta Benicasim. Además, se contempla la asistencia técnica para la redacción del convenio con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para los accesos viarios al Puerto.
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