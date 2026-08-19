El PSPV reclama una agenda metropolitana de conexiones para los próximos 15 años en Castelló

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, defiende que “Castelló tiene que empezar a pensar como el centro de una realidad metropolitana”. “Vila-real, Benicasim, el Grao y el Puerto forman parte de la movilidad cotidiana y económica de la ciudad, y las infraestructuras tienen que adaptarse a esta realidad”, señala.

El líder socialista ha defendido la necesidad de avanzar hacia una visión más metropolitana de Castelló, teniendo en cuenta los desplazamientos diarios entre la capital y los municipios de su entorno. “Los límites administrativos no coinciden con la vida real, miles de personas se mueven diariamente entre Castelló y los municipios más próximos”, ha señalado Simó. “La vida de nuestros vecinos y vecinas no acaba en el cartel de Castelló, pero las infraestructuras todavía no han respondido a esta realidad metropolitana", considera Simó.

Simó considera que el desarrollo futuro debe apoyarse en una combinación de transporte público, con el TRAM y el autobús como elementos principales, y conexiones viarias estratégicas vinculadas al Puerto. “Tenemos que abrir el debate sobre la Castelló metropolitana y construir una agenda de conexiones para los próximos 15 años”, ha defendido el dirigente socialista, que recuerda que las grandes infraestructuras requieren previsión y planificación para responder a las necesidades futuras.

Entre las medidas necesarias para articular esta agenda, el PSPV destaca la conexión entre la CV-10 y la CS-22, la vía rápida CS-22 hacia la dársena sur del Puerto, los estudios técnicos para la Línea 2 del TRAM Castelló-Vila-real, la ejecución del bulevar de la Plana y la prolongación del TRAM hasta Benicasim. Además, se contempla la asistencia técnica para la redacción del convenio con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para los accesos viarios al Puerto.