Las ayudas al alquiler joven de Castelló duplican su interés y ya alcanzan las 91 personas

Las ayudas al alquiler para jóvenes promovidas por el equipo de gobierno de Begoña Carrasco continúan ganando interés entre la población joven de Castelló. A poco más de una semana de que termine el plazo de solicitud, fijado para el 31 de agosto, ya son 91 las personas interesadas en estas ayudas, más del doble de las 44 que habían mostrado interés a comienzos de julio, pocas semanas después de que se publicaran las bases.

La concejala de Vivienda, Ester Giner, ha puesto en valor la evolución de las solicitudes y ha señalado que “esta es la legislatura de la vivienda y queremos dar respuesta tanto a quienes buscan acceder a una vivienda como a los jóvenes que necesitan apoyo para afrontar un alquiler”. Según Giner, el número de personas interesadas “demuestra que era una ayuda necesaria” y que responde a una de las principales preocupaciones de los jóvenes de Castelló.

Giner ha recordado que estas ayudas constituyen una iniciativa pionera del actual equipo de Gobierno, que cuenta con una dotación de 405.000 euros. La concejala ha señalado que el objetivo es “facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Castelló y ayudar a quienes encuentran más dificultades para hacer frente al coste de un alquiler”.

La convocatoria permite cubrir hasta el 50 % del alquiler o del precio de cesión de uso de una vivienda o habitación, durante un máximo de 12 mensualidades. En el caso de una vivienda completa, la renta no podrá superar los 800 euros al mes, mientras que para el alquiler de una habitación el límite se sitúa en 400 euros mensuales.

Podrán acceder a estas ayudas las personas mayores de edad y de hasta 35 años que estén empadronadas en Castelló desde hace un mínimo de tres años. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, y la gestión puede realizarse a través de la Oficina Municipal de la Vivienda y del teléfono municipal 010.

Esta línea de ayudas se integra en la política de vivienda desarrollada por el Ayuntamiento durante el actual mandato, que incluye también la previsión de 4.200 nuevas viviendas en Castelló, de las cuales el 40 % serán de protección pública. Con estas actuaciones, el gobierno municipal busca incrementar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes.