Castelló se promociona en Hungría y muestra en Esztergom su historia y tradiciones de la mano de Na Violant d’Hongria

Castelló ha reforzado este jueves su presencia en Hungría con motivo de la celebración del Día de San Esteban, fiesta nacional del país, a través de su participación en los actos organizados por el Gobierno de Esztergom. El IX teniente de alcalde de Castellón, Alberto Vidal, ha acompañado a las autoridades y vecinos de la localidad húngara durante su jornada grande, poniendo en valor la historia, la cultura y las tradiciones castellonenses, así como el vínculo histórico que une a ambas ciudades a través de Na Violant d’Hongria.

Vidal ha participado tanto en la celebración religiosa como en los distintos actos institucionales programados durante la jornada, a los que ha asistido por invitación del Gobierno municipal de Esztergom. Su presencia ha servido para reforzar las relaciones entre ambas ciudades y para acercar a los representantes municipales y vecinos de Esztergom algunos de los principales elementos que forman parte de la identidad y la tradición de Castelló.

Uno de los momentos destacados de la visita ha sido el discurso pronunciado por el IX teniente de alcalde ante representantes municipales y vecinos de la ciudad húngara. Durante su intervención, Vidal ha puesto el foco en la historia compartida entre ambas localidades y en la figura de Na Violant d’Hongria, a la que ha definido como un vínculo capaz de conectar a Hungría y Castelló.

“Violante continúa tendiendo un puente entre Hungría y España, entre Esztergom y Castelló”, ha señalado Vidal. El edil ha defendido además que el objetivo de la visita va más allá de la conmemoración y ha subrayado que “no queremos que esta visita sea simplemente un acto conmemorativo, sino que sea el comienzo de una relación duradera entre nuestras ciudades”.

En este sentido, Vidal ha planteado aprovechar este vínculo histórico como punto de partida para generar nuevas oportunidades de colaboración en diferentes ámbitos. Entre las propuestas se encuentran la celebración de encuentros periódicos, el desarrollo de proyectos culturales relacionados con Na Violant, así como posibles intercambios educativos y deportivos.

El Ayuntamiento de Castelló también contempla explorar vías de cooperación en el ámbito económico, favoreciendo el contacto entre empresas, comerciantes y entidades de ambas ciudades. De este modo, la relación histórica entre Castellón y Esztergom podría convertirse en una oportunidad para impulsar nuevas iniciativas y estrechar los vínculos culturales, sociales, educativos y económicos entre ambas localidades.

Castelló se da a conocer en húngaro

Otro de los momentos destacados de la jornada ha sido la proyección de un vídeo institucional de Castelló, subtitulado en húngaro, dedicado a la figura de Na Violant d’Hongria y al papel que esta reina desempeña en la historia y la identidad de la ciudad.

El audiovisual ha permitido explicar al público de Esztergom la relevancia histórica de Na Violant y mostrar cómo su figura continúa presente en las fiestas, las tradiciones y la cultura castellonense. Con esta iniciativa, Castelló ha aprovechado su participación en los actos del Día de San Esteban para acercar parte de su patrimonio histórico y cultural a los ciudadanos húngaros y dar a conocer algunos de los principales atractivos de la ciudad.

Vidal ha subrayado que “queremos que cualquier persona que conozca la historia de Violante pueda descubrir también Castelló”, y ha defendido que “la cultura y la historia pueden abrir una puerta que después permita desarrollar relaciones turísticas, comerciales y empresariales beneficiosas para ambas ciudades”.

Homenaje a Simón I Nagymartoni

La jornada también ha contado con un segundo momento de especial significado histórico. Vidal ha participado en la inauguración de una estatua dedicada a Simón I Nagymartoni, soldado de origen español que defendió la ciudad de Esztergom en torno al año 1242, en un homenaje que pone en valor la participación española en la historia de la ciudad húngara.

El IX teniente de alcalde ha acompañado a las autoridades locales durante el acto de inauguración de este monumento, que recupera la memoria de este soldado de origen español y constituye un nuevo elemento que evidencia los vínculos históricos existentes entre Hungría y España.

Na Violant como puente entre Castellón y Esztergom

La participación de Castelló en los actos del Día de San Esteban se produce después de la reunión institucional mantenida este miércoles entre Alberto Vidal y representantes municipales de Esztergom, en la que se abordaron posibles líneas de colaboración en los ámbitos cultural, institucional, turístico y asociativo.

La figura de Na Violant d’Hongria constituye uno de los principales elementos sobre los que ambas ciudades quieren seguir construyendo esta relación. Nacida en tierras húngaras y convertida posteriormente en reina de Aragón tras su matrimonio con Jaime I, Violante forma parte de la historia de Castelló y continúa teniendo una presencia destacada en las tradiciones de la ciudad.

El Ayuntamiento de Castelló considera que la relación con Esztergom puede convertirse en una oportunidad para proyectar la ciudad en Hungría y generar nuevas vías de cooperación. “Queremos que Violante no sea solamente una figura de nuestro pasado, sino también un símbolo de amistad para nuestro futuro”, ha concluido Vidal.