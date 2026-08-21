Bienestar Social iniciará el 24 de agosto la atención en Borrull y tendrá todos sus servicios operativos desde el día 31

El Ayuntamiento de Castelló realizará este fin de semana el traslado del Centro Social de la zona Centro al edificio municipal de la plaza Juez Borrull. El objetivo es que las nuevas instalaciones puedan comenzar a atender a la ciudadanía desde el próximo lunes 24 de agosto. Por su parte, los servicios centrales de Bienestar Social se incorporarán posteriormente y estarán operativos en el edificio a partir del 31 de agosto.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha puesto en valor el cambio de ubicación y ha destacado que las nuevas dependencias permitirán mejorar la atención a los ciudadanos gracias a unos espacios “más amplios, modernos y funcionales”. Según ha señalado, la concentración de los servicios en Borrull también facilitará una atención más coordinada y cercana.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha explicado que el traslado del Centro Social se llevará a cabo durante el fin de semana para cumplir con el calendario previsto y comenzar la atención en Borrull el lunes 24. La edil ha recordado que esta actuación forma parte de un proceso que continuará con el traslado de los servicios centrales de Bienestar Social el 31 de agosto.

La alcaldesa Begoña Carrasco junto a Clara Adsuara, concejala de Bienestar Social visitando las instalaciones. / Mediterráneo

Adsuara ha subrayado además la importancia de mejorar las condiciones en las que se prestan estos servicios, especialmente para las personas y familias que recurren a ellos. Las nuevas instalaciones contarán con más espacio y mejores recursos, lo que permitirá ofrecer una atención más adecuada tanto a los usuarios como a los profesionales municipales.

El Centro Social de la zona Centro dejará así su actual ubicación en el edificio de Quatre Cantons y pasará a ocupar la primera planta del edificio Borrull. La segunda planta estará destinada a los servicios centrales de Bienestar Social.

Más de 2.000 metros cuadrados para servicios municipales

El edificio municipal de Borrull continúa ampliando su actividad con la incorporación progresiva de nuevos servicios del Ayuntamiento de Castelló. En total, el consistorio cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de superficie para uso municipal, repartidos entre tres plantas y el sótano del ala izquierda, además de distintos espacios comunes compartidos con la Generalitat Valenciana.

Desde el pasado mes de julio, la planta baja ya acoge el Servicio de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (SIO) y el servicio de Gente Mayor, que prestan atención a la ciudadanía desde estas instalaciones.

A estos servicios se sumará el próximo 24 de agosto el Centro Social de la zona Centro, mientras que el 31 de agosto está prevista la llegada de los servicios centrales de Bienestar Social. De esta forma, el Ayuntamiento continúa concentrando en Borrull distintos recursos relacionados con la atención social, con el objetivo de facilitar la coordinación entre las diferentes áreas municipales y mejorar la atención a los ciudadanos.

La incorporación de servicios no terminará con estos traslados. Está previsto que posteriormente se instalen nuevos servicios municipales en la tercera planta del edificio, completando de forma progresiva la puesta en funcionamiento de estas dependencias.