Recompensa de 150 euros por una ninfa perdida en Castelló: "Desde que Coco ha desaparecido no duermo"

Coco es una ninfa de plumaje amarillo, beige y marrón. Y tiene los mofletes naranjas. Su propietaria, una vecina de Castelló llamada Cornelia, vive un auténtico calvario desde el jueves 13 de agosto, cuando el ave desapareció. "Mi marido salió al balcón y Coco se escapó", describe la mujer que ofrece una recompensa a quien la encuentre.

La mujer lleva una semana buscándola desesperadamente. “Doy vueltas por las calles como una loca, la pajarita significa mucho para mí, hay un vínculo entre nosotras”, explica afligida.

Ha llenado las calles de carteles, pero hasta ahora solo ha habido un avistamiento. El domingo, un vecino informó de que había visto a Coco en la calle Rey Don Jame, a la altura del restaurante 100 Montaditos, pero la pajarita no se dejó coger.

Cornelia destaca que las ninfas no responden a las llamadas: “No está indicado llamarla por el nombre porque se despista aún más”, dice.

Coco forma parte de la familia de Cornelia desde hace 6 años. “En casa, cuando la dejamos suelta, nos sigue a todas partes. A la ducha, al lavabo... quiere dormir con nosotros. Por la noche no la dejamos, pero la siesta sí la dormimos juntos”, explica devastada.

Coco se lleva muy bien con los gatos. / Cornelia.

Cornelia piensa que Coco les está buscando, que está dando vueltas perdida. "Nos quiere mucho, siempre quiere estar con nosotros, la pajarita está sufriendo mucho”, lamenta.

Esa mujer de Castelló asegura que lleva una semana fatal. "Desde que Coco se fue no duermo, no como, solo estoy buscándola por la calle, lloro, me duele un montón, es mi niña, este dolor me llega al alma, no tengo palabras para describir como me siento”, asegura.

Es por eso que ofrece una recompensa de 150 euros a quien la encuentre y se la devuelva. “Para mi niña lo que sea", sentencia.

Si alguien ha visto a la pajarita que contacte al teléfono 642 21 68 70.