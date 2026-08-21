El PSPV propone la Agenda Grau 2035 para repensar el papel del distrito en la ciudad
Rafa Simó secretario general del PSPV-PSOE de Castelló: “El Grao necesita dejar de ser una suma de reivindicaciones puntuales y disponer de una estrategia de futuro integral"
El PSPV-PSOE de Castelló quiere construir una Agenda Grau 2035 que permita pensar qué papel tiene que jugar el distrito en el futuro de la ciudad, combinando formación, economía vinculada al mar, patrimonio, educación y servicios públicos.
El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha destacado que "el Grao necesita dejar de ser una suma de reivindicaciones puntuales y disponer de una estrategia propia de futuro”. “Queremos más oportunidades para vivir, estudiar y trabajar aquí, con una economía que mire al Puerto, la logística, la economía azul y las nuevas profesiones", ha defendido el dirigente socialista.
Por eso, el PSPV reclama medidas como ayudas al sector pesquero por la subida del precio del gasóleo, la recuperación de la torre del Pinaret, la ampliación de la IES Miquel Peris i Segarra, la construcción de una nueva escuela infantil, un nuevo CIFP especializado en sectores vinculados al Puerto, y la reposición de especialistas y rehabilitación del consultorio auxiliar del Grado, entre otras iniciativas.
En este sentido, Simó asegura que “un nuevo CIFP puede convertirse en pieza clave si se especializa en sectores vinculados al Puerto, la logística, la economía azul o las nuevas profesiones”. “Además, el futuro económico tiene que ir acompañado de calidad de vida: educación, sanidad, patrimonio y servicios públicos para quienes viven en el Grao todo el año", ha destacado Simó.
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