Ajuntament
Compromís reivindica el seu treball per fer possible la renovació integral de la Biblioteca Municipal de Castelló
Pau Sancho: "Castelló iniciarà el curs 2026-2027 amb una biblioteca absolutament renovada gràcies al projecte impulsat per Compromís i als més de 2,6 milions d'euros de fons europeus que vam aconseguir"
El grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha reivindicat el treball realitzat durant l'anterior mandat per fer possible la renovació integral de la Biblioteca Municipal, que permetrà que la ciutat compte este curs 2026-2027 amb unes instal·lacions completament modernitzades, accessibles i adaptades a les noves necessitats dels usuaris.
El portaveu adjunt de Compromís, Pau Sancho, ha destacat que "el curs que ve podrem gaudir a Castelló d'una Biblioteca Municipal totalment remodelada de dalt a baix gràcies al treball que va fer Compromís al capdavant de la Regidoria de Cultura".
Sancho ha recordat que el projecte va començar a gestar-se l'any 2021 de la mà de Verònica Ruiz al capdavant de Cultura i que, l'any 2022, es van aconseguir més de 2,6 milions d'euros procedents de fons europeus, al voltant del 60% del pressupost necessari per fer realitat l'actuació.
"Castelló necessitava una biblioteca adaptada als temps actuals, amb nous espais, una nova concepció del seu ús, molta més llum natural, accessibilitat per a totes les persones i una dotació tècnica d'acord amb les necessitats actuals", ha explicat Sancho.
Per a Compromís, la transformació de la Biblioteca Municipal és un exemple de la importància de planificar projectes a llarg termini i aconseguir els recursos necessaris per executar-los. "Castelló iniciarà el curs 2026-2027 amb una biblioteca absolutament renovada gràcies al treball de l'Acord de Fadrell, que va fer possible la redacció del projecte de modernització i va aconseguir més de 2,6 milions d'euros de fons europeus per fer-lo realitat", ha afirmat.
"Esta és la manera com entenem la política cultural: detectar les necessitats, planificar, aconseguir recursos i impulsar projectes que milloren els serveis públics durant molts anys. La nova Biblioteca Municipal serà una realitat este 2026 gràcies a un treball que vam iniciar des de Compromís al capdavant de Cultura", ha conclòs Sancho.
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