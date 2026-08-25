Cuenta atrás: 292 difuntos de Castelló irán al osario general en un mes

La Empresa Mixta Nuevo Cementerio ha dado un ultimátum a los familiares de los 292 difuntos castellonenses y cuyos restos reposan en nichos cuya concesión ya venció en 2025 en el cementerio de San José (en las unidades vencidas se suele tardar mínimo un año o en algunos casos más tiempo en exhumar los restos desde que cesó la concesión temporal). La cuenta atrás ha comenzado y si en el plazo de 30 días a contar desde este martes (el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el anuncio) los interesados no ofrecen respuesta alguna en relación a la renovación de la concesión, se procederá a la exhumación de los restos de los fallecidos para su reinhumación en el osario general del cementerio y su recuperación e identificación material resultará imposible una vez se haya consumado el traslado.

Pese a que los familiares de estos difuntos ya han tenido que recibir dos cartas certificadas informándoles sobre la situación de las sepulturas y la necesidad de renovar la licencia, la publicación en el BOP pone fecha a la exhumación y su posterior depósito en el osario general si no se produce la actualización. En el caso de que la familia tenga que realizar alguna consulta a este respecto, las oficinas del Cementerio Nuevo están abiertas de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas y las del cementerio de San José, de martes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. El teléfono de contacto es el 964 730301.

Protocolo informativo estricto

Hay que recordar que el trámite establecido es que una vez vence el periodo de concesión, se solicita por parte del titular la renovación temporal por el tiempo que el ciudadano considere (a 5, 20 o 50 años) y se abona la tasa correspondiente. No obstante, y cuando la caducidad esté próxima, la Empresa Mixta Nuevo Cementerio sigue un protocolo informativo estricto y de acuerdo a la ley para que los titulares sean conocedores y, en el caso de que no se produzca la renovación, se envían dos notificaciones oficiales al domicilio en la dirección que le consta al cementerio. La primera carta certificada se remite en el mes en el que vence la concesión y la siguiente la finalizar el año vencido. Si este sistema no tiene el efecto esperado, el anuncio se publica a laos se publica a los 30 días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) como es el caso y, a iniciativa de la propia empresa, se coloca un aviso en la unidad de enterramiento caducada para dar una mayor información y se intenta localizar al familiar o contacto a través del teléfono o dirección del correo electrónico y con el fin de agotar todas las opciones para que el ciudadano se ponga en contacto con los responsables gestores del cementerio y renovar la concesión.

Reversión al Ayuntamiento

En el caso de que a través de todo este protocolo legal no se logre localizar a la persona, la consecuencia es que la unidad de enterramiento revierte al Ayuntamiento y los restos depositados pueden ser exhumados en el momento en el que se necesite esa sepultura y depositados en los osarios generales de los cementerios de Castelló.

Desde la Empresa Mixta Nuevo Cementerio insisten en la necesidad de que los ciudadanos titulares de unidades de enterramiento informen a la empresa sobre cualquier variación de cambio de domicilio o teléfono con el fin de evitar situaciones no deseadas.