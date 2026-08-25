Todos los detalles sobre la inserción de 36 personas con dificultades de acceso al mercado laboral en Castelló

Un total de 36 castellonenses con dificultades de acceso al mercado laboral o en situación de vulnerabilidad han logrado la inserción tras asistir al programa Acción Insert Castellón 2 que se ha desarrollado en el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV del Ayuntamiento de la capital de la Plana, según ha destacado el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, quien ha asistido la clausura del curso junto a representantes de Labora, entre ellos Ricardo Sancho Olves, jefe de Sección de Formación del Servicio Territorial; así como del equipo de la Agencia de Desarrollo Local del consistorio y del alumnado de las tres especialidades.

"Las políticas públicas de empleo tienen que ser especialmente útiles para quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral, ofreciéndoles formación, experiencia y herramientas que les permitan avanzar por sí mismos. La formación no puede ser un fin en sí misma, sino que tiene que servir para encontrar empleo y generar nuevas oportunidades”, ha dicho Redondo, quien ha destacado que este programa ha contado con una subvención de 848.077,20 euros y se ha desarrollado durante 18 meses, combinando formación y experiencia profesional. La iniciativa se ha estructurado en una primera etapa de seis meses y una segunda de doce meses.

Los participantes se han formado en tres especialidades: Fábricas de Albañilería, Alfarería Artesanal y Sistemas Microinformáticos, adquiriendo conocimientos teóricos y experiencia práctica con el objetivo de mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.

Formación orientada a generar oportunidades

Redondo ha señalado que detrás de la inversión realizada “hay personas que, después de meses de aprendizaje, trabajo y esfuerzo, están hoy mejor preparadas para afrontar una nueva oportunidad laboral”.

En este sentido, el concejal ha incidido en que el verdadero resultado del programa debe medirse por su capacidad para facilitar la inserción de los participantes. “El éxito no está únicamente en los diplomas que entregamos hoy, sino en las puertas laborales que esta experiencia pueda ayudarles a abrir a partir de ahora”, ha afirmado.

El concejal de Empleo ha agradecido la colaboración de Labora y el trabajo desarrollado por las directoras, docentes y personal técnico de la Agencia de Desarrollo Local, y ha reafirmado el compromiso municipal de seguir impulsando programas de formación y empleo dirigidos especialmente a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo.