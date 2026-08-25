Novedades sobre los 'gorrillas' del párking del Hospital General en Castelló: siete denuncias y controles 'a gogó'

Las denuncias por inseguridad en el párking del Hospital General de trabajadores de este centro sanitario y de las que se hizo eco Mediterráneo el pasado domingo ya han obtenido una respuesta por parte de la Policía Local de Castelló. Los agentes han establecido esta semana un dispositivo de vigilancia en este aparcamiento con el objetivo de prevenir conductas incívicas y garantizar la seguridad y la convivencia después de que profesionales del Hospital General mostraran su temor a la tensión constante que provoca la presencia de gorrillas en este entorno y que, según han afirmado, se vuelven más agresivos tras consumir alcohol y drogas a medida que transcurre el día.

Un momento de la intervención policial. / Policía Local de Castelló

Así, y en el marco de esta operación de vigilancia, los agentes han procedido a la identificación de seis personas y a la interposición de siete denuncias por diferentes infracciones. Además, la Policía Local ha trasladado a dependencias policiales a un varón que carecía de documentación que acreditase su identidad, al objeto de realizar las comprobaciones oportunas, según fuentes policiales.

La presencia de estas personas, que comienzan a llegar a este estacionamiento a las 7.30 horas y se marchan sobre las 22.00 horas, es un auténtico problema debido, según los trabajadores que aseguran sentirse desprotegidos, a las peleas que llegan a protagonizar. De hecho, en diversas ocasiones, muchas trabajadoras atraviesan el párking acompañadas por temor a estas personas que ahora a controlado la Policía Local. Además, los afectados denunciaron que no solamente está en juego su seguridad, también la de pacientes y familiares que acuden cada día al centro sanitario.

"Es un problema complejo"

A este respecto, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, ha afirmado que desde el Ayuntamiento "llevamos mucho tiempo trabajando contra las ilegalidades y contra los problemas de convivencia, y en el caso de los gorrillas, la Policía Local está actuando con las herramientas que tiene a su alcance". Si bien reconoce que se trata de "un problema complejo que, en buena medida, está relacionado con situaciones de exclusión social y con personas que se encuentran en situación irregular y que no deberían haber entrado en nuestro país, desde el Ayuntamiento vamos a seguir actuando dentro de nuestras competencias para combatir estas conductas, mejorar la convivencia y garantizar que se cumplan las normas”.