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Castelló tiene un plan para mejorar la movilidad en el camí Serradal. Esto es lo que van a hacer

Entre el Ayuntamiento de la capital de la Plana y la Diputación Provincial

El objetivo de la medida es mejorar la seguridad vial en la zona.

El objetivo de la medida es mejorar la seguridad vial en la zona. / Toni Losas.

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La intersección entre el camí Serradal y el camí La Ratlla contará con una rotonda a principios de 2027 que mejorará la movilidad en la zona y la conectividad entre Castelló y Benicàssim, principalmente en verano que es cuando más circulación hay en este tramo, según explicó el concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo. Los trámites administrativos que preceden al comienzo de la ejecución de la obra dieron ayer un paso más con al anunció que publicó el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) donde constaba el sometimiento a información publica del proyecto de expropiación de los terrenos para obtener el suelo dotacional destinado a la glorieta.

Vehículos por el camí Serradal y camí La Ratlla.

Vehículos por el camí Serradal y camí La Ratlla. / Toni Losas.

Seguidamente, en las próximas semanas, el Ayuntamiento de Castelló sacará a licitación la obra que ejecutará con fondos, principalmente, de la Diputación ya que la administración provincial aporta 300.000 euros, a los que habrá que sumar otro porcentaje que pagarán los agentes urbanizadores de un PAI en el término municipal de Benicàssim, junto a la futura rotonda.

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Un vehículo circula en dirección a Benicàssim por el camí Serradal.

Un vehículo circula en dirección a Benicàssim por el camí Serradal. / Toni Losas.

Para Toledo, la ejecución de esta rotonda supondrá una mejora en la seguridad vial de los conductores de los vehículos que cada día circulan por estos dos viales pese a que en la actualidad el paso de los mismos está regulada por unos semáforos.

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