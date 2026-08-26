Castelló refuerza la atención a la salud mental y atiende ya 22 casos para mejorar su calidad de vida

Castelló refuerza la atención a las personas con problemas de salud mental y atiende ya 22 casos para mejorar su calidad de vida a través del acompañamiento, las intervenciones individuales o colectivas o su derivación a servicios municipales como los servicios sociales o centros especializados para su cuidado a través del Servicio de Atención y Seguimiento para las personas con problemas graves de Salud Mental (SASEM). En total, se prevé que el número de casos tratados durante los primeros seis meses de funcionamiento de este programa sea de 65, que también son estudiados.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que "la salud mental es un asunto prioritario para este equipo de gobierno. Somos conscientes de que cada vez son más las personas que necesitan apoyo, especialmente los jóvenes, y nuestra obligación como administración más cercana es poner a su alcance recursos que permitan detectar, atender y acompañar cada situación".

Imagen de una persona con problemas de salud mental. / Mediterráneo

"Los resultados alcanzados por el SASEM en tan solo seis meses confirman el acierto de haber impulsado este servicio y la necesidad de seguir reforzándolo. Queremos que las personas con problemas graves de salud mental y sus familias sepan que no están solas y que cuentan con un Ayuntamiento comprometido, con profesionales especializados y con una red de seis centros sociales desde la que ofrecer una atención cercana y adaptada a sus necesidades", ha añadido Carrasco.

¿Qué es el SASEM?

El SASEM es un recurso de carácter específico integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que el Ayuntamiento de Castelló ha incorporado a la red sociosanitaria de la ciudad para complementar y ampliar la atención que ya prestan otros recursos especializados.

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 65 años empadronadas en Castelló que padecen un trastorno mental grave, presentan dificultades para vincularse con los recursos de salud mental de su entorno o carecen de autonomía suficiente para gestionar su vida personal, familiar, social o laboral.

El servicio desarrolla actuaciones de prevención, promoción de la autonomía, rehabilitación e inclusión social, mediante una atención integral centrada en la recuperación de la persona desde su entorno familiar y comunitario y en coordinación con las unidades de salud mental.

El equipo está formado actualmente por una trabajadora social y un psicólogo, y se trabaja con el objetivo de contar en el futuro con un segundo equipo integrado también por una trabajadora social y un psicólogo. Sus profesionales se desplazan a los seis centros sociales municipales, lo que permite acercar la atención a todos los distritos y facilitar la intervención en el entorno más próximo de cada usuario.

Durante esta primera fase, el Ayuntamiento ha trabajado en la creación, prospección y puesta en marcha del recurso, así como en su coordinación con los equipos municipales de Servicios Sociales y con los recursos sanitarios. En el último trimestre del año está previsto iniciar actividades grupales tanto con las personas usuarias como con sus familias.

El SASEM también participa activamente en la elaboración del I Plan Municipal de Salud Mental de Castellón y en la preparación de la programación con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Entre las actividades previstas se encuentran las jornadas "Tejiendo redes en Salud Mental".

ETRAME impulsa la inserción laboral

Por otra parte, el Ayuntamiento de Castelló también ha puesto en marcha, dentro del SASEM, el programa de subvenciones ETRAME, dirigido a personas desempleadas que participan en este servicio, ubicado en el Palau de la Festa, y destinado a facilitar su incorporación al mercado laboral mediante la adquisición de experiencia profesional.

A través de este programa, el consistorio contratará a dos participantes como ordenanzas durante un periodo de nueve meses. Esta iniciativa permitirá avanzar en su autonomía personal, favorecer su inclusión social y ofrecerles una oportunidad laboral dentro de su proceso de recuperación.