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La grave crisis migratoria en Ceuta divide a Castelló. ¿Qué ha pasado?

El conflicto estalló el 30 de julio

Protesta por la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.

Protesta por la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta. / EFE / Reduan

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La crisis migratoria y diplomática en Ceuta que estalló el pasado 30 de julio cuando más de 50.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos a nado a saltando la valla generando un problema para la ciudadanía ceutí divide a Castelló. ¿Qué ha pasado? La razón radica en que, con el fin de manifestar su apoyo a Ceuta ante el conflicto, en la capital de la Plana se han convocado dos concentraciones diferentes el mismo día --2 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día de Ceuta-- y a la misma hora --20.00 horas--.

Convocatoria de la Asociación Cultural Cardona Vives en Castelló.

Convocatoria de la Asociación Cultural Cardona Vives en Castelló. / Mediterráneo

Bajo el lema Ceuta nos une, la Asociación Cultural Cardona Vives ha convocado el acto en la plaza María Agustina, enfrente de la Subdelegación del Gobierno a través de un cartel donde están reflejadas las banderas de Castelló y de la localidad ceutí, mientras que la otra concentración, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está prevista en la plaza Mayor, también con otro cartel donde se reflejan las banderas de España y de Ceuta y el logotipo del Ayuntamiento de Castelló y donde se invita a la ciudadanía a este acto para hacer visible el apoyo de los municipios españoles. Esta convocatoria también está dirigida al resto de consistorios españoles que participarán y entre los que se encuentran los de la provincia de Castellón, como Almassora.

Convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castelló.

Convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castelló. / Mediterráneo

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