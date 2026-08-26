El 'nuevo' huerto urbano de Censal en Castelló: así queda su ubicación, eñ número de parcelas y su integración en el futuro parque

El nuevo huerto urbano de la zona de Censal estará operativo a finales del mes de septiembre y se integrará en la tercera fase del Censal Parc después de que el Ayuntamiento de Castelló ya haya iniciado las labores de desbroce y vallado de la zona más cercana a la calle Fernando el Católico por parte de las brigadas municipales. Los trabajos constructivos de la primera fase empezarán la semana que viene, según confirmó este martes el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, al periódico Mediterráneo.

Estos plazos hicieron que el consistorio trasladara estas parcelas en julio al terreno que antes ocupaba un gran espacio agrícola de casi 4.500 metros cuadrados junto a la ronda Este de circunvalación (lo expropió el Ayuntamiento a su propietario) y ya lo haya habilitado para acoger un total de 70 pequeños solares donde los castellonenses cultivan diferentes hortalizas y que cubren toda la demanda e incluso todavía queda alguno libre.

'Nuevo' huerto urbano de Castelló. / Toni Losas

Solamente faltan pulir algunos detalles para que los gestores de cada parcela puedan comenzar la plantación, a finales del mes que viene, ya que el actual huerto urbano desaparecerá una vez se inicie la construcción del parque cuya primera fase --entre el Camí Almalafa, la calle Carcagente y la calle Fernando el Católico-- incluirá una zona de mantenimiento, calistenia, recintos infantiles y un quiosco, entre otros servicios. Esta medirá 38.348 metros cuadrados, cuenta con 6,2 millones de presupuesto y un plazo de ejecución de diez meses, por lo que estaría finalizada antes del verano del próximo año y construirá la UTE adjudicataria Durantia-Centreverd (Simetría) que incorporará, como mejoras, una pérgola de 15x5 metros en la alameda; un quiosco con aseo incluido y que conlleva otra pérgola de 7,5x5 metros; así como un incremento en la plantación de árboles en este parque que será el más grande de la ciudad una vez se completen las tres fases.

«Trasladamos este huerto para que pueda seguir en funcionamiento sin ningún problema y estará integrado en la tercera fase del parque, que será la última», afirmó Toledo, quien mostró su satisfacción por el comienzo de los trabajos previos y la inminente entrada de las máquinas.

Con respecto a la segunda fase, está prevista para la próxima legislatura y con el fin de diseñar Censal Parc, el Ayuntamiento abrió una consulta pública en la que recibieron 7.000 propuestas ciudadanas. En base a estas, el parque, que también será punto de ocio y encuentro vecinal, tendrá zonas infantiles, un auditorio al aire libre, zonas para mayores y espacios para pasear, tal y como contempla el proyecto.