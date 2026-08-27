Castelló hace frente a las altas velocidades en el casco urbano: la calle con nuevos badenes

El Ayuntamiento de Castelló ha instalado los conocidos cojines de blindex --elemento de plástico duro con forma de badenes-- con el fin de obligar a los conductores a reducir la velocidad en la calle Río Ter hasta los 30 kilómetros por hora.

Así lo ha confirmado el concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, al periódico Mediterráneo tras la petición que realizaron los vecinos de la zona al considerar que algunos conductores corrían demasiado a su paso por este vial urbano ubicado en el PAU Censal. Una zona residencial donde viven numerosas familias con niños pequeños y donde se encuentran dos colegios, por lo que las altas velocidades pueden suponer un gran peligro para los viandantes.

Imagen de los nuevos badenes en la calle Río Ter de Castelló. / ERIK PRADAS

«Ahora hemos colocado estos badenes en esta calle porque los pidieron los vecinos, si bien en la ciudad hay más como, por ejemplo, en el bulevar Blasco Ibáñez, y así evitar que los conductores corran», afirmó el edil Toledo.

Se trata de una elevación cuadrada o rectangular situada en el centro de los carriles de la vía que no ocupa todo el ancho de la calle y que obliga a los turismos a reducir la velocidad. No obstante, no supone ningún obstáculo ni molestia para los vehículos anchos (autobuses, camiones, ambulancias o furgonetas grandes) ya que estos pueden circular por encima sin subir las ruedas, evitando sacudidas a los servicios de emergencia.

Elementos de seguridad

Estos badenes que se han instalado en la calle Río Ter también cuentan con elementos de seguridad para los conductores como son marcas reflectantes y superficies antideslizantes especialmente para motocicletas y bicicletas.