La ciudad china con el centro de distribución de sus productos más grande del mundo pone a Castelló en su foco. Todos los detalles

Empresariado chino y representantes municipales de la ciudad de Yiwu (ubicada en el centro de la provincia de Zhejiang), localidad reconocida universalmente como un centro de distribución de productos básicos pequeños y que ya cuenta con estrechos vínculos con España a través del tren de carga China-Europa Yiwu-Madrid, han puesto el foco en Castelló para analizar la posibilidad de instalar uno de sus centros en la zona de Logistics debido a su buena conexión por mar con otros puertos y el futuro enlace ferroviario. Una operación que propiciaría el abastecimiento de este tipo de artículos (primera necesidad, joyería, ropa, productos electrónicos,...) a los almacenes chinos de venta distribuidos por todo el mundo.

Diálogo y cooperación

Así, y según ha podido saber el periódico Mediterráneo, una delegación de esta localidad china formada por ocho personas y encabezada por Zhu Youqing, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del partido Comunista de China de Yiwu (equivalente a la figura del vicealcalde) además de director del Departamento de Propaganda de este comité, visitará Castelló durante cuatro días de la segunda quincena de septiembre con el fin de conocer in situ la zona logística del Puerto y estrechar lazos con la capital de la Plana de cara a posibles inversiones. De hecho, durante su estancia en la ciudad mantendrán una reunión con el Ayuntamiento de Castelló al que han remitido una carta en la que los representantes chinos le hacen llegar su interés por mantener un diálogo sobre el fortalecimiento de la cooperación e intercambios en los ámbitos de la economía y comercio, juventud, ferias y exposiciones y cultura además de firmar un memorándum de entendimiento sobre intercambios amistosos entre ambas ciudades.

Imagen del interior de uno de las cinco recintos que forman el mercado mayorista en Yiwu. / Mediterráneo

Durante los días en los que estarán en Castelló, propiciados por la Asociación Qingtian de la Comunidad Valenciana, la representación china mostrará especial interés en el nuevo desarrollo industrial de Logistics que será una realidad en la zona anexa al polígono del Serrallo y junto a la CS-22 y la N-225 en el Grau. Hay que recordar, en este sentido, que se trata, de la suma de dos sectores industriales, SI-Ctra. Grao-Almassora, con 786.647 m² y SI-Plataforma Logistica, con 915.172 m², lo que hace un resultante total de 1.701.819 m² de suelo industrial destinado al sector logístico y energético.

El Puerto de Castellón y la zona que acogerá Logistics. / Mediterráneo

En cuanto a esa ciudad mayorista de pequeños productos ubicada en Yiwu, este es un proyecto de inversión conjunta entre Yiwu Longgang District Ewifa Enterprise Development Co., Ltd. y Zhejiang Yiwu Shangdu Market Development Co., Ltd. con el apoyo del gobierno local de la localidad y cuenta con una superficie operativa total de entre 6,4 y 8 millones de metros cuadrados distribuidos en cinco zonas que tienen entre 75.000 y 80.000 estands. Tras cinco generaciones de transformaciones y once ampliaciones, se ha convertido en un centro de distribución internacional y una importante base de abastecimiento para comerciantes extranjeros, manteniendo relaciones comerciales con 212 países y regiones.

Otro encuentro en noviembre

Además, y tras esta visita, Castelló acogerá en el mes de noviembre la celebración de un gran encuentro con empresarios chinos radicados tanto en España como en otros puntos de Europa y que también servirá para dar un nuevo paso en busca de atraer inversión china y abrir nuevas vías de colaboración en la capital de la Plana. A día de hoy estaría previsto un centenar de participantes.

Otra de las naves del complejo comercial en Yiwu. / Mediterráneo

En este encuentro está previsto que los empresarios también mantengan reuniones con el Ayuntamiento de la ciudad representado por la alcaldesa Begoña Carrasco, la Cámara de Comercio que preside María Dolores Guillamón y la Autoridad Portuaria con Rubén Ibáñez al frente para estrechar lazos de colaboración pertinente con estas entidades y poder desarrollar sus proyectos en el caso de que fructifiquen las negociaciones.