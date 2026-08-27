Los requisitos para obtener la licencia de ocupación si tienes una vivienda en la Marjaleria de Castelló: 25 propietarios ya la han conseguido

Un total de 25 propietarios de viviendas de la Marjaleria de Castelló ya han obtenido la concesión de la licencia provisional de segunda ocupación, según ha informado este jueves el concejal de Desarrollo Urbanístico, Sergio Toledo. “Estamos avanzando en una reivindicación de los vecinos de la Marjaleria que se arrastra desde hace muchos años. El mensaje es claro: aquellas viviendas que reúnan las condiciones necesarias pueden solicitar su licencia de ocupación y tener su situación en regla y animamos a los propietarios a informarse y acogerse a este procedimiento porque supone un paso muy importante para dar seguridad y tranquilidad a las familias”, ha destacado el edil.

Toledo, quien ha visitado a alguno de estos vecinos que ya disponen del documento urbanístico, ha remarcado que la experiencia "de estos primeros expedientes demuestra que el procedimiento permite avanzar en la regularización siempre que las viviendas cumplan las condiciones establecidas”.

Entre las condiciones generales que se requieren para conseguir esta licencia destacan que la vivienda debe haber sido construida con anterioridad al 20 de agosto de 2014, encontrarse dentro de los ámbitos en los que resulte aplicable el criterio municipal, ser compatible con el régimen urbanístico correspondiente y no concurrir circunstancias que impidan su tramitación. Asimismo, debe contar con acceso rodado. En cuanto a los requisitos técnicos, las viviendas deberán cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad, seguridad y salubridad, disponer de suministro de agua potable o una solución acreditada y contar con conexión a la red de alcantarillado o, cuando esta no exista, con un sistema individual autorizado para las aguas residuales, como por ejemplo una fosa séptica estanca.

También será necesaria la justificación técnica del cumplimiento de las condiciones exigibles por el PATRICOVA, así como el análisis y, cuando proceda, la adopción de medidas frente al riesgo de inundaciones relacionadas con la estanqueidad y las condiciones de puertas, ventanas, fachadas y cerramientos.

Documentación técnica y administrativa

Para tramitar la licencia será necesario presentar, entre otra documentación, una memoria descriptiva de la vivienda y la parcela, el certificado de habitabilidad firmado por técnico competente, la justificación relativa al PATRICOVA y la documentación sobre saneamiento. Cuando resulte exigible por la antigüedad del inmueble o sea requerido por el Ayuntamiento, también deberá aportarse la correspondiente Inspección de Evaluación del Edificio (IEE).

En el apartado administrativo se requiere la solicitud municipal, el DNI del titular y la acreditación de la propiedad, la referencia catastral y la documentación identificativa de la vivienda, así como el justificante de las tasas y el resto de documentos que pueda requerir cada expediente.

Toledo ha señalado que el objetivo del equipo de gobierno es que “cada vez más propietarios puedan acogerse al procedimiento y avanzar en la regularización de sus viviendas, dando respuesta a una demanda histórica de los residentes de la Marjaleria”.