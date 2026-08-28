Castelló ya tiene fecha para despedir el ciclo festero 2026: este es el calendario de los próximos actos y sus novedades

Castelló ya tiene marcado en el calendario el inicio oficial del ciclo festero de 2027. Las nuevas reinas de las fiestas, Nayra Luque y María Collados, serán proclamadas oficialmente en los actos de imposición de bandas que se celebrarán los días 11 y 12 de septiembre, respectivamente. Con estas fechas comienza a tomar forma la cuenta atrás hacia las fiestas de la Magdalena 2027, que tendrán su gran cita el próximo 27 de febrero.

Antes de que llegue el momento de dar la bienvenida oficial a las nuevas reinas, las actuales representantes, Clara Sanz y Ana Colón, pondrán punto final a su año festero junto a sus respectivas cortes de honor. La despedida tendrá lugar el próximo viernes 4 de septiembre en el Teatre del Raval, adelantándose así respecto al calendario habitual.

Tradicionalmente, este acto se celebraba el lunes de la semana de las imposiciones. Sin embargo, este año la Junta de Fiestas ha decidido adelantarlo al viernes anterior para descargar de actos los días previos a las imposiciones y permitir que la semana se afronte con mayor tranquilidad.

El presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, explica a Mediterráneo que la decisión responde precisamente a este objetivo. "Antes era una locura de semana", señala, en referencia a la acumulación de compromisos que se concentraban en apenas unos días.

XII exposición de gaiatas de mano

De la misma manera, el inicio de la actividad festera comienza a hacerse notable los días previos a las imposiciones de bandas. El sábado 5 de septiembre, a las 12.00 horas, la Fundación Dávalos-Fletcher acogerá la XII inauguración de la exposición de gaiatas de mano, un acto organizado por la Gestora de Gaiatas. La exposición contará con las gaiatas de mano que concurran al concurso, que establece dos categorías en función de quién presente la propuesta.

En cuanto a los premios, el concurso establece tres galardones para la Categoría A, reservada a las Comisiones de Sector: 600 euros para el primer premio, 500 euros para el segundo y 400 euros para el tercero, además del correspondiente Diploma de Honor.

En la Categoría B, dirigida a particulares y asociaciones, se concederán dos premios: 400 euros para el ganador y 200 euros para el segundo clasificado, ambos acompañados también de un Diploma de Honor.

La agenda continuará el miércoles 9 de septiembre con el acto de bienvenida a los representantes de las fiestas de 2027, también organizado por la Gestora de Gaiatas. Un día después, el jueves 10, tendrán lugar los respectivos ensayos de las imposiciones de bandas.

Y, finalmente, el viernes 11 y sábado 12 llegarán uno de los días más destacados en el calendario festero de Castellón. María y Nayra recibirán sus anheladas bandas verdes iniciando oficialmente su año como reinas de las fiestas de Castelló. Días más tarde, el 19 de septiembre, el Palau de la festa acogerá la presentación de la gaiata 3 Porta del Sol iniciando así el ciclo de presentaciones 2027.

De esta manera, la ciudad encara ya la cuenta atrás hacia la Magdalena 2027, con el relevo de sus máximas representantes como primer gran hito de un ciclo festero que tendrá su momento culminante el 27 de febrero.