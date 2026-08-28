Castelló mejorará esta calle. Así lo harán

Castelló mejorará la calle Cronista Muntaner con la ampliación de este vial que permitirá igualar todo el tramo después de que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicara este viernes el último trámite correspondiente a las expropiaciones que el Ayuntamiento ha tenido que realizar para obtener ese terreno. Una gestión que permitirá ajustar la calle, hasta ahora con estrecheces en una parte de ella. Esta obra permitirá mejorar la comunicación en esta zona ubicada junto a la estación de Renfe que cuenta con diversas zonas de estacionamiento y en breve se iniciará la tercera fase que contemplará un nuevo párking y un cambio de imagen junto al edificio ferroviario ya que en la actualidad hay un solar de tierra que se convierte en un barrizal cuando llueve. Esta fase sumará 135 plazas de estacionamiento y completará la transformación del entorno de la calle Castellfort y Pasaje Viena con nuevos viales, zonas peatonales, arbolado y sistemas de drenaje sostenible que estarán operativos en 2027. También permitirá la ampliación del patio del colegio Jaume I (una reivindicación de la comunidad educativa) una vez Facsa traslade sus instalaciones ubicadas junto al centro escolar.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha destacado el gran esfuerzo que el Ayuntamiento de Castelló está realizando, con la colaboración de la Diputación a través del Plan Impulsa, en esta zona de la ciudad para adecentarla y crear plazas de aparcamiento a beneficio de los usuarios de la estación y de los residentes en esta parte de la ciudad.