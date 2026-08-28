Estas son las fechas y el lugar de matrícula en el Aula UNED Sénior de Castelló

El Centro Sénior de Vida Activa y Saludable, situado en el número 4 de la calle Antonio Maura, acogerá durante el curso 2026-2027 la nueva programación del Aula UNED Sénior de Castelló. Este espacio municipal tomará el relevo del Casal Jove del Grao, donde se puso en marcha esta iniciativa formativa dirigida a personas mayores de 55 años.

El plazo de matrícula comenzará el próximo 14 de septiembre. Las inscripciones podrán formalizarse en el Negociado de Mayores, ubicado en la plaza Juez Borrull, los lunes, martes, jueves y viernes, en horario de 11.00 a 13.00 horas.

La concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, ha destacado que el Centro Sénior de Vida Activa y Saludable "permitirá ofrecer al alumnado un espacio más amplio, cómodo y plenamente dedicado al encuentro, el aprendizaje y la participación de las personas mayores”.

Clara Adsuara, en el centro de la imagen, es la concejala de Gente Mayor. / Mediterráneo

Adsuara ha señalado que desde el consistorio "queremos seguir ampliando las oportunidades de formación y convivencia para nuestros mayores. Aprender, compartir experiencias y adquirir nuevos conocimientos contribuye a mantener activa la mente, fortalecer las relaciones sociales y mejorar su bienestar”.

La edil ha añadido que esta nueva programación "refleja el compromiso del equipo de gobierno con el envejecimiento activo y saludable". "Ponemos a disposición de las personas mayores un espacio accesible y preparado para que puedan continuar formándose y disfrutando de nuevas experiencias”, ha continuado.

La oferta académica del nuevo curso incluirá materias como Filosofía, Inteligencia Artificial, Yoga, Historia del Arte y Comunicación, además de otras asignaturas y actividades que formarán parte de la programación completa.

El Aula UNED Sénior ofrece una formación flexible, adaptada a los intereses y necesidades de las personas mayores, sin exámenes ni requisitos académicos previos. Su finalidad es favorecer el aprendizaje permanente, la participación social y el intercambio de conocimientos y experiencias.

La preinscripción ya está abierta. Las plazas son limitadas hasta completar el aforo y tendrán preferencia en el proceso de matrícula las personas que la hayan formalizado previamente.