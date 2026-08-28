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El Grau de Castelló presenta a sus reinas de Sant Pere 2027: fecha, lugar y todos los nombres

Celebración oficial

Imagen de archivo de la procesión de Sant Pere en el Grau de Castelló.

Imagen de archivo de la procesión de Sant Pere en el Grau de Castelló. / KMY ROS

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El centro cultural La Marina del Grau acogerá este domingo a las 18.00 horas la presentación de las reinas de las fiestas de Sant Pere 2027, María Gómez (mayor) y Martina Boix (infantil), junto al presidente infantil, Yahir Fernández de Marcos; y la presidenta de la Comisión, Lidia Gómez.

Además, en 2027 las comisiones estarán formadas por las niñas Triana Fernández de Marcos y Edurne Cataleya Ivascu; y los jóvenes Claudia Sáez y Salvador Ramírez; Victoria Rodríguez y Nicolás Villanueva; María Ballester y Pablo Triguero; y Lucía Benítez y David Muñoz, según fuentes oficiales.

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Hay que recordar que estos graueros también conforman la comisión de la gaiata 12 El Grau para el ciclo festivo del año que viene y las reinas serán las madrinas.

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