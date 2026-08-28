El Grau de Castelló presenta a sus reinas de Sant Pere 2027: fecha, lugar y todos los nombres

El centro cultural La Marina del Grau acogerá este domingo a las 18.00 horas la presentación de las reinas de las fiestas de Sant Pere 2027, María Gómez (mayor) y Martina Boix (infantil), junto al presidente infantil, Yahir Fernández de Marcos; y la presidenta de la Comisión, Lidia Gómez.

Además, en 2027 las comisiones estarán formadas por las niñas Triana Fernández de Marcos y Edurne Cataleya Ivascu; y los jóvenes Claudia Sáez y Salvador Ramírez; Victoria Rodríguez y Nicolás Villanueva; María Ballester y Pablo Triguero; y Lucía Benítez y David Muñoz, según fuentes oficiales.

Hay que recordar que estos graueros también conforman la comisión de la gaiata 12 El Grau para el ciclo festivo del año que viene y las reinas serán las madrinas.